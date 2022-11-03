ВСУ нанесли удар по Херсону: возле Антоновского моста поражены российские катера, — ОВА

Россиянам, по словам советника главы ОВА Сергея Хланя, пришлось объявить о завершении "эвакуации" после повреждения судов.

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Российские катера в районе Антоновского моста были поражены в результате мощного удара Вооруженных сил Украины по Херсону. Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной-гражданской администрации Сергей Хлань.

По его словам, оккупантам не удастся удержать линию фронта на правом берегу Херсонщины под натиском ВСУ.

Более того, как утверждает Сергей Хлань, масштабная "эвакуация" россиян была завершена после того, как украинская артиллерия нанесла мощный удар.

"Оккупанты 3 ноября вечером объявили о том, что так называемая "эвакуация" закончилась. Они объявили о том, что передвижение речным транспортом запрещено для частных лиц. Об этом оккупанты объявили сразу после того, когда украинская артиллерия отработала очень мощно", — продолжил советник главы ОВА и добавил, что в результате мощного удара были поражены российские катера, которые находились в районе Антоновского моста.

По словам Хланя, поврежденные судна передвигали платформы-пантоны, на которых оккупанты перемещали технику. После артиллерийского удара российские катера пришли в негодность.

В своем заявлении советник главы ОВА процитировал гауляйтера Херсонщины Кирилла Стремоуова, который сообщил, что в регионе якобы ситуация находится под контролем, а ВС РФ смогут удержать линию фронта под натиском ВСУ. Однако, как утвержджает Хлань, коллаборант осознает, какой итог ожидает российских захватчиков.

"На сегодняшний день в городе Херсоне и вообще на правобережной Херсонской области хождение рубля уже прекращено. Мы надеемся, что уже вскоре замаячит украинский флаг,. Херсон был, есть и будет Украиной, а в дальнейшем будет второй этап — освобождение левобережной части Херсонской области", — резюмировал Хлань, комментируя ситуацию в оккупированной части Херсонщины.

Отметим, что утром 3 ноября со здания Херсонской ОГА исчез российский флаг. Помимо этого, на площади Свободы, где расположено здание нелегитимной администрации, захватчики разобрали свои блокпосты.

Через время оккупанты оправдались за снятый российский флаг со здания Херсонской ОГА. По словам коллаборантов, администрация была законсервирована и больше не используется для размещения нелегитимного органа власти.

Также сообщалось, что гауляйтер Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал возможное отступление российских войск на левый берег Днепра.