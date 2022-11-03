ЗСУ завдали удару по Херсону: біля Антонівського мосту вражені російські катери, — ОВА

Росіянам, за словами радника голови ОВА Сергія Хланя, довелося оголосити про завершення евакуації після пошкодження суден.

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Російські катери в районі Антонівського мосту вражені внаслідок потужного удару Збройних Сил України Херсоном. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Хлань.

За його словами, окупантам не вдасться утримати лінію фронту на правому березі Херсонщини під тиском ЗСУ.

Щобільше, як стверджує Сергій Хлань, масштабну "евакуацію" росіян завершено після того, як українська артилерія завдала потужного удару.

"Окупанти 3 листопада ввечері оголосили про те, що так звана "евакуація" закінчилася. Вони оголосили про те, що пересування річковим транспортом заборонено для приватних осіб. Про це окупанти оголосили одразу після того, коли українська артилерія відпрацювала дуже потужно", — продовжив радник глави ОВА і додав, що в результаті потужного удару було вражено російські катери, які знаходилися в районі Антонівського мосту.

За словами Хланя, пошкоджені судна пересували платформи-пантони, де окупанти переміщали техніку. Після артилерійського удару російські катери стали непридатними.

У своїй заяві радник голови ОВА процитував гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоуова, який повідомив, що в регіоні нібито ситуація знаходиться під контролем, а ЗС РФ зможуть утримати лінію фронту під тиском ЗСУ. Проте, як стверджує Хлань, колаборант усвідомлює, на який результат чекає російських загарбників.

"На сьогодні у місті Херсоні та взагалі на правобережній Херсонській області ходіння рубля вже припинено. Ми сподіваємося, що вже незабаром замаячить український прапор. Херсон був, є і буде Україною, а надалі буде другий етап — звільнення лівобережної частини Херсонської області", — резюмував Хлань, коментуючи ситуацію в окупованій частині Херсонщини.

Зазначимо, що вранці, 3 листопада, з будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор. Крім цього, на площі Свободи, де розташована будівля нелегітимної адміністрації, загарбники розібрали свої блокпости.

Через час окупанти виправдалися за знятий російський прапор із будівлі Херсонської ОДА. За словами колаборантів, адміністрація була законсервована та більше не використовується для розміщення нелегітимного органу влади.

Також повідомлялося, що гауляйтер Херсонської області Кирило Стремоусов анонсував можливий відступ російських військ на лівий берег Дніпра.