Беларусь совместно с РФ создадут совместную группировку спутников, — Лукашенко

Белорусский лидер похвастался, что у страны имеется такой спутник, который способен с высоты 600 км просматривать объекты в 35 см.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 ноября заявил, что Минск и Москва договорились о создании в космосе совместной спутниковой группировки. По его словам, группа космических аппаратов будет создана не только в военных целях, сообщает информационное агентство "БелТА".

Белорусский лидер в ходе церемонии запуска производства Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) рассказал присутствующим, что страна готова не только отправлять в космос космонавтов, но и производить космические аппараты.

"Мы не только в космос готовы кого-то запустить, космонавта своего отправить. Мы его отправим в ближайшее время. Мы производим космические аппараты. Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе — космических аппаратов", — сказал Александр Лукашенко.

Политик отметил, что Беларусь смогла "вклиниться" в российские космические программы и договориться о создании совместного проекта по формированию группы спутников на околоземной орбите. При этом Лукашенко похвастался, что Беларусь имеет спутник который на расстоянии 600 км способен рассматривать объект, размером в 35 см.

"Мы сегодня имеем спутник, который с высоты 500-600 километров просматривает объект в 35 сантиметров. Поэтому мы делаем здесь колоссальные шаги", — подчеркнул Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ по созданию учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил двух стран. По информации Генштаба ВСУ, под видом учебных сборов в Беларуси проходит скрытая мобилизация.

Военное руководство Украины сообщило, что ВС РФ могут сформировать группировки для наступления из Беларуси не ранее, чем через два-три месяца. Генерал Алексей Громов на брифинге отметил, что Россия перебрасывает в Беларусь группировки, сформированные из недавно мобилизованных солдат, поэтому в ближайшее время вторжения на этом направлении не ожидается.