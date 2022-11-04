Білорусь спільно з РФ створять спільне угрупування супутників, — Лукашенко

Білоруський лідер похвалився, що країна має такий супутник, який здатний з висоти 600 км переглядати об'єкти, розміром 35 см.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 листопада заявив, що Мінськ і Москва домовилися про створення у космосі спільного супутникового угруповання. За його словами, групу космічних апаратів буде створено не лише у воєнних цілях, повідомляє інформаційне агентство "БелТА".

Білоруський лідер під час церемонії запуску виробництва Білоруської національної біотехнологічної корпорації (БНБК) розповів присутнім, що країна готова не лише відправляти в космос космонавтів, а й виробляти космічні апарати.

"Ми не тільки в космос готові когось запустити, космонавта свого відправити. Ми його відправимо найближчим часом. Ми виготовляємо космічні апарати. Ми з Росією домовилися створити спільне угрупування в космосі — космічних апаратів", — сказав Олександр Лукашенко.

Політик зазначив, що Білорусь змогла "вклинитися" у російські космічні програми та домовитися про створення спільного проєкту щодо формування групи супутників на навколоземній орбіті. При цьому Лукашенко похвалився, що Білорусь має супутник, який на відстані 600 км здатний розглядати об'єкт, розміром 35 см.

"Ми сьогодні маємо супутник, який з висоти 500-600 кілометрів переглядає об'єкт 35 сантиметрів. Тому ми робимо тут колосальні кроки", — наголосив Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко схвалив проєкт угоди з РФ щодо створення навчально-бойових центрів спільної підготовки військовослужбовців збройних сил двох країн. За інформацією Генштабу ЗСУ, під виглядом навчальних зборів у Білорусі відбувається прихована мобілізація.

Військове керівництво України повідомило, що ЗС РФ можуть сформувати угруповання для наступу з Білорусі не раніше, ніж за два-три місяці. Генерал Олексій Громов на брифінгу зазначив, що Росія перекидає у Білорусь угруповання, сформовані з нещодавно мобілізованих солдатів, тому найближчим часом вторгнення на цьому напрямі не очікується.