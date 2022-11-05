Смерть всему живому: россияне подрывают суда на Днепре, разливая нефтепродукты (фото)

В воду попали уже около 10 тонн топлива и масла, что грозит экологической катастрофой международного масштаба.

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В Херсонской области российские войска взрывают суда и плавательные средства на Днепре и его притоках, провоцируя экологическую катастрофу. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Россияне уничтожают водный транспорт возле пристаней и причалов, из-за чего по Днепру уже разлилось топливо и машинное масло. Сейчас течение несет ядовитые вещества в сторону заповедной зоны Национального природного парка "Нижнеднепровский". Эта территория является средой обитания множества водоплавающих птиц и охраняется Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение.

По оценкам ОВА, на данный момент из-за действий россиян в Днепр и его притоки уже попало около 10 тонн горюче-смазочных материалов, которые могут привести к массовому вымиранию речной флоры и фауны, а также отравлению экосистемы на десятки лет. Вскоре масло и топливо рискуют вылиться в Черное море, и тогда экологическая катастрофа приобретен международное значение.

Ярослав Янушевич пишет, что для ликвидации последствий необходимо пресечь утечку нефтепродуктов и оперативно собрать их в реках. Украинские специалисты могли бы быстро это сделать, однако у них нет доступа к временно оккупированным территориям.

"Для фиксации этого ужасного экологического преступления Херсонская ОВА обратилась в правоохранительные органы Наш враг – просто армия варваров, которая может только уничтожать все вокруг", — подчеркнул чиновник.

Ранее появилась информация, что ВС РФ подготавливают Херсон к большой битве. По сообщениям местных жителей, российские войска не покинули город, напротив, увеличили количество российских патрулей и блокпостов, укрепляют оборонительные позиции, стягивают тяжелую артиллерию на восточный берег Днепра.

Недавно Генштаб ВСУ доложил, что ВС РФ отводят силы с правого берега Херсонщины и терроризируют местное население. Вероятно, оккупанты используют тактику выжженной земли, делая территорию Херсонской области практически непригодной для жизни.