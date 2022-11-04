"Легко обстреливать город": российские оккупанты подготавливают Херсон к большой битве, — NYT

Журналисты пишут, что местные жители запасаются продуктами в ожидании масштабных боевых действий. Многие боятся, что россияне готовятся уничтожить город.

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Российские и украинские войска готовятся к бою за Херсон. Местные жители, которые остаются в городе, запасаются едой и топливом, чтобы как-то обеспечить себе выживание. Об этом пишет The New York Times.

Издание пишет, что в центре города резко уменьшилось количество российских патрулей и блокпостов. Местные рассказали журналистам, что большинство горожан предпочли покинуть населенный пункт. С главного административного здания Херсона сняли российский флаг.

"С одной стороны, я был этому рад, а с другой — опасаюсь, что сейчас начнется анархия", — сказал житель Херсона по имени Александр, говоря с журналистами.

Он также заявил, что не знает, будет ли безопасно передвигаться по Херсону в ближайшее время.

Издание пишет, что российские войска не покинули этот район. В последние дни были замечены российские силы, укрепляющие оборонительные позиции за пределами города. Сообщается о перемещении тяжелой российской артиллерии на восточный берег реки Днепр. Возможно, это говорит о подготовке к уничтожению города в случае прорыва ВСУ.

"Я думаю, что они выводят свой личный состав, чтобы в случае прорыва оборонительных рубежей легко обстреливать город", — сказал житель Херсона по имени Иван журналистам.

В материале сказано, что большинство российских военных командиров покинули Херсон вместе с гражданской оккупационной администрацией. Из-за этого большая часть войск РФ на правом берегу Днепра деморализована. Многие из этих российских военнослужащих в Херсоне являются недавно мобилизованными резервистами, которые "ужасно экипированы и не готовы" к бою.

По словам журналистов, херсонцы не паникуют, хотя считают, что скоро в городе начнутся боевые действия.

Как рассказала глава областной администрации Галина Лухова, россияне украли почти все коммунальное имущество. Забирали мебель, канцтовары и даже сантехнику. По ее словам, все награбленное грузили в белые фургоны, прибывшие в начале войны с гуманитарной помощью.

Ранее Фокус писал, что Путина ждет жесткая критика со стороны "патриотов" РФ, когда ВСУ освободят Херсон. Западные чиновники считают, что Россия отведет войска из Херсона. В то же время Путин пытается успокоить тех, кто резко критикует военное руководство РФ за провалы и нерешительное ведение войны.

Еще напомним, что ВС РФ возобновили практику заградотрядов. Тактика российских войск — сохранить оборонительные позиции до самой смерти, отмечают разведчики.

Также сообщалось, что ВС РФ растратили мобилизационный ресурс для наступления на Донбассе. Оккупанты перебросили недостаточное количество мобилизированных.