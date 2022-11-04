"Легко обстрілювати місто": російські окупанти готують Херсон до великої битви, — NYT

Журналісти пишуть, що місцеві жителі запасаються продуктами в очікуванні масштабних бойових дій. Багато хто боїться, що росіяни готуються знищити місто.

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Російські та українські війська готуються до бою за Херсон. Місцеві жителі, які залишаються у місті, запасаються їжею та паливом, щоб якось забезпечити собі виживання. Про це пише The New York Times.

Видання пише, що в центрі міста різко зменшилася кількість російських патрулів та блокпостів. Місцеві розповіли журналістам, що більшість городян воліли залишити населений пункт. Із головної адміністративної будівлі Херсона зняли російський прапор.

"З одного боку, я був радий, а з іншого — побоююся, що зараз почнеться анархія", — сказав житель Херсона на ім'я Олександр, говорячи з журналістами.

Він також заявив, що не знає, чи безпечно пересуватиметься Херсоном найближчим часом.

Видання пише, що російські війська не покинули цей район. Останніми днями було помічено російські сили, які зміцнюють оборонні позиції поза міста. Повідомляється про переміщення важкої російської артилерії на східний берег річки Дніпро. Можливо, це говорить про підготовку до знищення міста у разі прориву ЗСУ.

"Я думаю, що вони виводять свій особовий склад, щоб у разі прориву оборонних рубежів легко обстрілювати місто", — сказав мешканець Херсона на ім'я Іван журналістам.

У матеріалі сказано, що більшість російських військових командирів залишили Херсон разом із цивільною окупаційною адміністрацією. Через це більшість військ РФ на правому березі Дніпра деморалізована. Багато хто з цих російських військовослужбовців у Херсоні є нещодавно мобілізованими резервістами, які "жахливо екіпіровані і не готові" до бою.

За словами журналістів, херсонці не панікують, хоча вважають, що незабаром у місті розпочнуться бойові дії.

Як розповіла голова обласної адміністрації Галина Лухова, росіяни вкрали майже все комунальне майно. Забирали меблі, канцтовари та навіть сантехніку. За її словами, все награбоване вантажили у білі фургони, які прибули на початку війни із гуманітарною допомогою.

Раніше Фокус писав, що на Путіна чекає жорстка критика з боку "патріотів" РФ, коли ЗСУ звільнять Херсон. Західні чиновники вважають, що Росія відведе війська із Херсона. Водночас Путін намагається заспокоїти тих, хто різко критикує військове керівництво РФ за провали та нерішуче ведення війни.

Ще нагадаємо, що ЗС РФ відновили практику загороджувальних загонів. Тактика російських військ – зберегти оборонні позиції до самої смерті, зазначають розвідники.

Також повідомлялося, що ЗС РФ розтратили мобілізаційний ресурс для наступу на Донбасі. Окупанти перекинули недостатню кількість мобілізованих.