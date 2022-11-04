Поразка під Херсоном: На Путіна чекає жорстка критика з боку "патріотів" РФ, — ЗМІ

Західні чиновники вважають, що Росія відведе війська з Херсона. Водночас Путін намагається заспокоїти тих, хто різко критикує військове керівництво РФ за провали та нерішуче ведення війни.

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Президент РФ Володимир Путін, імовірно, зіткнеться зі зростанням тиску з боку російських націоналістичних сил у зв'язку з очікуваним виведенням окупаційних військ із ключового міста Херсона. Високопосадовці вважають, що військове керівництво РФ готує виведення військ із південного міста, і це викличе гостру критику з боку так званих патріотів, у тому числі на адресу Путіна. Про це йдеться в матеріалі Sky News.

Видання пише, що західні чиновники припускають відведення російських військ через погане оснащення та підготовку нещодавно мобілізованих резервістів. Судячи з усього, відведення військ добре опрацьоване, оскільки більша частина цивільного населення вже покинула місто.

"Коли це станеться, ми можемо очікувати чергового сплеску гострої критики на адресу російського керівництва. Ключовим завданням для нас буде продовжувати відслідковувати, як це позначиться на авторитеті Путіна. Поки що він, схоже, продовжує успішно відмахуватися від гострої критики на адресу своїх помічників", — цитують журналісти одного з чиновників.

Водночас експерти вважають, що становище Путіна поки що не є критичним, оскільки він натиснув на чиновників Міноборони РФ, зробив кадрові перестановки та провів мобілізацію в країні, що й потрібно було представникам націоналістичних сил.

"За нашою оцінкою, одним із чинників, що змусили його піти на цей крок (мобілізацію), була необхідність утихомирити тих, хто критикує недостатньо рішуче ведення війни", — сказав один зі співрозмовників видання.

Однак, на думку інших чиновників, Росія не збирається віддавати Херсон без бою, оскільки туди прибувають нові ешелони з резервістами, які, втім, часто погано оснащені та підготовлені. Крім того війська РФ мають серйозні проблеми з боєприпасами і, головне, з моральним духом, оскільки командування вже евакуювалося на лівий берег Дніпра.

Раніше британське видання The Times опублікувало матеріал, у якому детально йдеться про те, хто і як підштовхнув Володимира Путіна розпочати війну в Україні. Серед основних осіб із найближчого оточення оглядачі назвали Миколу Патрушева, Юрія Ковальчука й Олександра Бортнікова.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 3 листопада спрогнозував втрату контролю Кремлем над країною в міру просування ЗСУ до російських кордонів. За його словами, у сучасній Росії вже помітні ознаки "гниття" режиму на тлі воєнних невдач ЗС РФ в Україні.