Смерть усьому живому: росіяни підривають судна на Дніпрі, розливаючи нафтопродукти (фото)

У воду потрапили вже близько 10 тонн палива та мастила, що загрожує екологічною катастрофою міжнародного масштабу.

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У Херсонській області російські війська підривають судна та плавальні засоби на Дніпрі та його притоках, провокуючи екологічну катастрофу. Про це у Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Росіяни знищують водний транспорт біля пристаней та причалів, через що по Дніпру вже розлилося паливо та машинне мастило. Нині течія несе отруйні речовини у бік заповідної зони Національного природного парку "Нижньодніпровський". Ця територія є середовищем проживання безлічі водоплавних птахів і охороняється Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення.

За оцінками ОВА, наразі через дії росіян у Дніпро та його притоки вже потрапило близько 10 тонн паливно-мастильних матеріалів, які можуть призвести до масового вимирання річкової флори та фауни, а також отруєння екосистеми на десятки років. Незабаром олія та паливо ризикують вилитися в Чорне море, і тоді екологічна катастрофа набуде міжнародного значення.

Ярослав Янушевич пише, що для ліквідації наслідків необхідно припинити витік нафтопродуктів та оперативно зібрати їх у річках. Українські фахівці могли б швидко це зробити, однак вони не мають доступу до тимчасово окупованих територій.

"Для фіксації цього жахливого екологічного злочину Херсонська ОВА звернулася до правоохоронних органів Наш ворог – просто армія варварів, яка може лише знищувати все довкола", — наголосив чиновник.

Раніше з'явилася інформація, що ЗС РФ готують Херсон до великої битви. За повідомленнями місцевих жителів, російські війська не залишили місто, навпаки, збільшили кількість російських патрулів та блокпостів, зміцнюють оборонні позиції, стягують важку артилерію на східний берег Дніпра.

Нещодавно Генштаб ЗСУ доповів, що ЗС РФ відводять сили з правого берега Херсонщини та тероризують місцеве населення. Ймовірно, окупанти використовують тактику випаленої землі, роблячи територію Херсонської області практично непридатною для життя.