На Донбассе расстреляли "судью ДНР", приговорившего пленных защитников Украины к казни

Александра Никулина, который вынес смертные приговоры пленным гражданам Великобритании и Марокко, сейчас пытаются спасти врачи.

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В городе Углегорск Донецкой области неизвестные расстреляли "судью" так называемого "верховного суда ДНР" Александра Никулина. Об этом в Telegram объявила пресс-служба оккупационного ведомства "МВД ДНР".

Согласно сообщению, 4 ноября было совершено покушение на убийство "судьи". Мужчина попал в больницу с огнестрельным ранением и сейчас находится в тяжелом состоянии, медики пытаются спасти его жизнь. Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин в Telegram подтвердил, что пострадавшим является именно Александр Никулин.

Вечером того же дня оккупационные правоохранительные органы узнали о произошедшем и начали расследование. Сейчас они пытаются установить подозреваемых в покушении на убийство Александра Никулина.

Александр Никулин – бывший украинский судья, который до оккупации работал в Донецком апелляционном административном суде. Он начал сотрудничать с российскими властями и за этом в 2019 году был назначен "судьей верховного суда ДНР".

Украинские правоохранители заочно сообщили Александру Никулину о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Как пишет пресс-служба СБУ, "судья" приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко, которые добровольно вступили в Вооруженные силы Украины и защищали украинскую землю в Донецкой области, где россияне взяли их в плен в апреле 2022 года.

[ + – ] СБУ разместила фотографию подозреваемого "судьи ДНР" Фото: пресс-служба СБУ

Ранее писали, что оккупационный "суд" в Донецкой области вынес смертный приговор трем иностранцам, воевавшим за Украину: британцам Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Саадуну Брагиму. Военных взяли в плен при выходе из Мариуполя, затем осудили и намеревались расстрелять.

В сентябре десятерых иностранцев освободили из российского плена отправили на родину. В Великобритании военных встретил лично российский олигарх Роман Абрамович, который предоставил им iPhone для звонков близким.