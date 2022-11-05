На Донбасі розстріляли "суддю ДНР", який засудив полонених захисників України до страти

Олександра Нікуліна, який виніс смертні вироки полоненим громадянам Великої Британії та Марокко, зараз намагаються врятувати лікарі.

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У місті Вуглегірськ Донецької області невідомі розстріляли "суддю" так званого "верховного суду ДНР" Олександра Нікуліна. Про це у Telegram оголосила прес-служба окупаційного відомства "МВС ДНР".

Згідно з повідомленням, 4 листопада було скоєно замах на вбивство "судді". Чоловік потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням і зараз перебуває у тяжкому стані, медики намагаються врятувати його життя. Так званий "глава ДНР" Денис Пушилін у Telegram підтвердив, що постраждалим є саме Олександр Нікулін.

Увечері того ж дня окупаційні правоохоронні органи дізналися про те, що сталося, і розпочали розслідування. Наразі вони намагаються встановити підозрюваних у замаху на вбивство Олександра Нікуліна.

Олександр Нікулін – колишній український суддя, котрий до окупації працював у Донецькому апеляційному адміністративному суді. Він почав співпрацювати з російською владою і за цим у 2019 році був призначений "суддею верховного суду ДНР".

Українські правоохоронці заочно повідомили Олександру Нікуліну про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Як пише пресслужба СБУ, "суддя" засудив до страти двох громадян Великобританії та одного громадянина Марокко, які добровільно вступили до Збройних сил України та захищали українську землю в Донецькій області, де росіяни взяли їх у полон у квітні 2022 року.

[ + – ] СБУ розмістила фотографію підозрюваного "судді ДНР" Фото: пресс-служба СБУ

Раніше писали, що окупаційний "суд" у Донецькій області виніс смертний вирок трьом іноземцям, які воювали за Україну: британцям Ейдену Асліну та Шону Піннеру, а також марокканцю Саадуну Брагіму. Військових взяли в полон під час виходу з Маріуполя, потім засудили та мали намір розстріляти.

У вересні десятьох іноземців звільнили з російського полону і відправили на батьківщину. У Великій Британії військових зустрів особисто російський олігарх Роман Абрамович, який надав їм iPhone для дзвінків близьким.