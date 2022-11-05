Байден готовится отправить американские войска в Украину, — полковник США (видео)

Закон запрещает президенту США применять вооруженные силы в других странах без разрешения Конгресса, но в прошлом его безнаказанно нарушали.

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Президент США Джо Байден может ввести американские войска в Украину для войны с Россией. Такой сценарий в эфире YouTube-канала Judging Freedom допустил Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке и бывший советник главы Пентагона.

По его наблюдениям, сейчас в США идет активная подготовка к отправке военных в Украину. Президент может сделать это без согласия Конгресса, пользуясь лазейками в законодательной системе.

"Я считаю, что это очень опасное и непродуманное решение, но все к этому движется", — отметил полковник.

Ведущий подкаста Эндрю Наполитано напомнил, что "Резолюция о военных полномочиях", принятая с 1973 году, обязывает главу США отправлять вооруженные силы только после одобрения Конгрессом или в случае чрезвычайного положения, вызвавнного нападением на саму страну или ее армию. Однако президенты несколько раз безнаказанно нарушали этот закон, например, в 1999 году Билл Клинтон ввел войска в Югославию.

"Стоит признать, что со времен Франклина Рузвельта мы живем в стране с президентской формой правления. Это одна из трагедий Соединенных Штатов", — прокомментировал Дуглас Макгрегор.

Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус также предположил, что силы НАТО во главе с США могут вмешаться в войну в Украине, если Россия предпримет более "ужасные" действия. В то же время разведчик уверен: сейчас Владимир Путин находится в крайне невыгодном положении, а потому не допустит эскалации конфликта.

Сообщали также, что элитная дивизия США "Кричащие орлы" готовится зайти в Украину в случае обострения войны. Сейчас подразделение находится Румынии и отрабатывает маневры вместе с местными военными.