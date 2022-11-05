Байден готується відправити американські війська в Україну, — полковник США (відео)

Закон забороняє президентові США застосовувати збройні сили в інших країнах без дозволу Конгресу, але в минулому його безкарно порушували.

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Президент США Джо Байден може ввести американські війська в Україні для війни з Росією. Такий сценарій в ефірі YouTube-каналу Judging Freedom припустив Дуглас Макгрегор, полковник армії США у відставці та колишній радник глави Пентагону.

За його спостереженнями, зараз у США триває активна підготовка до відправки військових до України. Президент може зробити це без згоди Конгресу, користуючись лазівками у законодавчій системі.

"Я вважаю, що це дуже небезпечне та непродумане рішення, але все до цього рухається", — зазначив полковник.

Ведучий подкасту Ендрю Наполітано нагадав, що "Резолюція про військові повноваження", ухвалена з 1973 року, зобов'язує главу США відправляти збройні сили лише після схвалення Конгресом або у разі надзвичайного стану, спричиненого нападом на саму країну або її армію. Однак президенти кілька разів безкарно порушували цей закон, наприклад, 1999 року Білл Клінтон ввів війська до Югославії.

"Варто визнати, що з часів Франкліна Рузвельта ми живемо в країні з президентською формою правління. Це одна із трагедій Сполучених Штатів", — прокоментував Дуглас Макгрегор.

Раніше ексглава ЦРУ Девід Петреус також припустив, що сили НАТО на чолі зі США можуть втрутитися у війну в Україні, якщо Росія вдасться до "жахливіших" дій. Водночас, розвідник упевнений: зараз Володимир Путін перебуває в вкрай невигідному становищі, а тому не допустить ескалації конфлікту.

Повідомляли також, що елітна дивізія США "Орли, що кричать" готується зайти в Україну в разі загострення війни. Наразі підрозділ перебуває Румунії та відпрацьовує маневри разом із місцевими військовими.