Сили НАТО під керівництвом США можуть втрутитися у війну в Україні, – ексглава ЦРУ

На думку Девіда Петреуса, якщо РФ піде на "нечувані та жахливі" дії, то США та НАТО можуть відреагувати.

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Ексглава ЦРУ та командувач Міжнародних сил сприяння та безпеки в Афганістані Девід Петреус заявив, що очолювані США сили НАТО можуть втрутитися у війну в Україну. Про це повідомляється в інтерв'ю для французького L'Express.

Відповідаючи на запитання журналіста, за яких обставин НАТО може активніше втрутитися у війну на українській території, Петреус заявив, що це може статися в умовах "нечуваних та жахливих" дій з боку РФ.

Девід Петреус не вважає неможливим, що Кремль може піти на такі кроки, які змусять США та НАТО втрутитися.

"Я думаю, що Росія могла б вжити дій в Україні, які були б настільки нечуваними і настільки жахливими, що Сполучені Штати та інші країни могли б відреагувати тим чи іншим чином, але як багатонаціональна сила на чолі зі Сполученими Штатами, а не як сила НАТО", — заявив ексглава ЦРУ.

Однак Путін зараз перебуває у скрутному становищі і йому не вигідно йти на ескалацію конфлікту. На думку Девіда, ЗС РФ зараз поступаються силам України.

Нагадаємо, раніше ексглава ЦРУ заявив, що США знищать усі сили ЗС РФ в Україні у разі застосування ядерного удару. Також Петреус вважає, що РФ програє у війні проти України, помилки Путіна призведуть до незворотних наслідків.