Натовские силы под руководством США могут вмешаться в войну в Украине, – экс-глава ЦРУ

По мнению Дэвида Петреуса, если РФ пойдет на "шокирующие и ужасные" действия, то США и НАТО могут отреагировать.

Related video

Экс-глава ЦРУ и командующий Международными силами содействия и безопасности в Афганистане Дэвид Петреус заявил, что возглавляемые США силы НАТО могут вмешаться в войну в Украину. Об этом сообщается в интервью для французского L'express.

Отвечая на вопрос журналиста, при каких обстоятельствах НАТО может более активно вмешаться в войну на украинской территории, Петреус заявил, что это может произойти в условиях "шокирующих и ужасных" действий со стороны РФ.

Дэвид Петреус не исключает, что Кремль может пойти на такие шаги, которые заставят США и НАТО вмешаться.

"Я думаю, что Россия могла бы предпринять действия в Украине, которые были бы настолько шокирующими и настолько ужасающими, что Соединенные Штаты и другие страны могли бы отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами, а не как сила НАТО", — заявил экс-глава ЦРУ.

Однако Путин сейчас находится в тяжелом положении и ему не выгодно идти на эскалацию конфликта. По мнению Дэвида, ВС РФ сейчас уступают силам Украины.

Напомним, ранее экс-глава ЦРУ заявил, что США уничтожат все силы ВС РФ в Украине в случае применения ядерного удара. Также Петреус считает, что РФ проигрывает в войне против Украины, ошибки Путина приведут к необратимым последствиям.