Компактная и мобильная. Израиль представил новую тактическую систему электронной разведки

Система TacSense обеспечивает беспрецедентную производительность в компактном корпусе с минимальными размерами, весом и мощностью.

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Электронная разведка XXI века: что такое Система TacSense

Компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила свою новейшую тактическую систему электронной разведки (ESM) TacSense (ELL-8395).

TacSense обеспечивает беспрецедентную производительность ESM в компактном форм-факторе с минимальными размером, весом и мощностью.

Это позволяет развертывать TacSense с широкого спектра платформ, включая тактические наземные машины и небольшие БПЛА. Кроме того, конфигурация в виде ранца дает возможность одному человеку переносить систему пешком даже по пересеченной местности. Небольшие размеры и вес системы также способствуют незаметной, камуфлированной установке на стационарных объектах.

TacSense разработана для обеспечения высокоэффективной электронной разведки в таких тактических сценариях, как маневры наземных сил, незаметная работа со стационарных установок, а также с воздушных платформ, на которые сложно установить большие датчики.

На современном поле боя тактические силы все чаще подвергаются электронным угрозам. Среди этих угроз – тактические радары, используемые подразделениями коммандос и партизан, наземные и воздушные радары для поиска и целеуказания, а также другие виды электромагнитной активности, такие как глушение связи и радаров.

Поэтому крайне важно обеспечить войска средствами обнаружения враждебной электромагнитной активности – перевести их от "электронной слепоты" к полной электронной осведомленности и тем самым обеспечить их безопасность и успех миссии.

Опираясь на наследие IAI-ELTA в проектировании и разработке передовых технологий радаров и средств электронной разведки, TacSense использует новейшие методы перехвата, классификации, отслеживания и анализа радаров, включая новейшие излучатели с низкой вероятностью перехвата (LPI).

[ + – ] Система электронной разведки TacSense

Охватывая весь спектр радиолокационных частот, TacSense обеспечивает мощные, всеобъемлющие возможности электронной разведки, предоставляя операторам в реальном времени картину вражеских радаров, которые угрожают им наблюдением и наведением. Более того, он обнаруживает силы за пределами визуальной видимости и даже в глубоких укрытиях, куда не могут проникнуть радары и системы EO/IR.

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У системы TacSense появился первый заказчик, заключивший контракт на поставку нескольких десятков оперативных систем.

"С постоянно растущим тактическим распространением радарных технологий как в оборонительных целях, так и для целеуказания, электронная разведка приобретает критическое значение в борьбе с электронными угрозами, – говорит Ади Дульберг, вице-президент и генеральный директор подразделения разведки, связи и радиоэлектронной борьбы компании IAI/ELTA. – С помощью TacSense мы можем удовлетворить потребность в компактной и экономически эффективной системе электронной разведки с превосходными характеристиками. Система может быть легко развернута мобильными силами, а ее размеры и стоимость делают ее столь же эффективной для защиты дорогостоящих стационарных объектов".