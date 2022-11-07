Компактна та мобільна. Ізраїль представив нову тактичну систему електронної розвідки

Система TacSense забезпечує безпрецедентну продуктивність у компактному корпусі з мінімальними розмірами, вагою та потужністю.

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Електронна розвідка XXI століття: що таке Система TacSense

Компанія Israel Aerospace Industries (IAI) представила свою нову тактичну систему електронної розвідки (ESM) TacSense (ELL-8395).

TacSense забезпечує безпрецедентну продуктивність ESM у компактному форм-факторі з мінімальними розміром, вагою та потужністю.

Це дозволяє розгортати TacSense із широкого спектра платформ, включаючи тактичні наземні машини та невеликі БПЛА. Крім того, конфігурація у вигляді ранця дає можливість одній людині переносити систему пішки навіть по пересіченій місцевості. Невеликі розміри та вага системи також сприяють непомітній, камуфльованій установці на стаціонарних об'єктах.

TacSense розроблена для забезпечення високоефективної електронної розвідки в таких тактичних сценаріях як маневри наземних сил, непомітна робота зі стаціонарних установок, а також з повітряних платформ, на які складно встановити великі датчики.

На сучасному полі бою тактичні сили все частіше зазнають електронних загроз. Серед цих загроз — тактичні радари, які використовують підрозділи командос та партизанів, наземні та повітряні радари для пошуку та цілевказівки, а також інші види електромагнітної активності, такі як глушення зв'язку та радарів.

Тому вкрай важливо забезпечити війська засобами виявлення ворожої електромагнітної активності — перевести їх від "електронної сліпоти" до повної електронної поінформованості і тим самим забезпечити їхню безпеку та успіх місії.

Спираючись на спадщину IAI-ELTA у проєктуванні та розробці передових технологій радарів та засобів електронної розвідки, TacSense використовує новітні методи перехоплення, класифікації, відстеження та аналізу радарів, включаючи новітні випромінювачі з низькою ймовірністю перехоплення (LPI).

[ + – ] Система електронної розвідки TacSense

Охоплюючи весь спектр радіолокаційних частот, TacSense забезпечує потужні, всеосяжні можливості електронної розвідки, надаючи операторам картину в реальному часі ворожих радарів, які загрожують їм спостереженням та наведенням. Щобільше, він виявляє сили за межами візуальної видимості і навіть у глибоких укриттях, куди не можуть проникнути радари та системи EO/IR.

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У системи TacSense з'явився перший замовник, який уклав контракт на постачання кількох десятків оперативних систем.

"З постійно зростаючим тактичним поширенням радарних технологій як в оборонних цілях, так і для цілевказівок, електронна розвідка набуває критичне значення у боротьбі з електронними загрозами, — каже Аді Дульберг, віцепрезидент і генеральний директор підрозділу розвідки, зв'язку та радіоелектронної боротьби компанії IAI/ ELTA. — За допомогою TacSense ми можемо задовольнити потребу в компактній та економічно ефективній системі електронної розвідки з чудовими характеристиками. Систему можуть легко розвернути мобільні сили, а її розміри і вартість роблять її такою ж ефективною для захисту дорогих стаціонарних об'єктів".