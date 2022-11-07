Финляндия отказывается размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО

Президент Саули Ниинисте заявил, что он не представляет Финляндию с ядерным вооружением на своей территории. Кроме того, размещать такое вооружение ему пока никто не предлагал.

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Президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе выступления перед открытием курсов национальной обороны прокомментировал дебаты вокруг программы ядерного сдерживания НАТО. Глава государства заявил, что Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное вооружения после вступления в Альянс. Более того, нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его Финляндии. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Президент страны убежден, что разговоры о ядерном оружии, которые стали обыденностью, представляют опасность, так как ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует ее вести.

Вместе с тем Ниинисте отметил, что ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания НАТО. Однако оно является больше инструментом профилактики, а не самоцелью.

Свою позицию по данному вопросу финский президент также озвучил 5 ноября на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой. По его словам, как только Финляндия присоединится к блоку НАТО, непременно будет поднят вопрос о вероятном размещении ядерного вооружения на территории страны.

"Мое собственное мнение заключается в том, что для меня совершенно непривычно думать, что у нас в Финляндии могло бы быть ядерное вооружение", — отметил Ниинисте.

В то же время политик рассказал о сроках вступления Финляндии в НАТО. По словам финского лидера, ситуация выглядит лучше, чем несколько недель назад, однако конкретных дат Ниинисте не озвучил. Политик лишь ограничился фразой о том, что членство будет достигнуто "в течение разумного периода времени".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 3 ноября заявил, что Швеция и Финляндия выполнили все требования и готовы вступить в Североатлантический Альянс. По словам генсека, и Финляндию и Швецию следует приветствовать в качестве полноправных членов НАТО.

Россия 30 сентября перебросила на авиабазу Оленья недалеко от границ с Финляндией свои стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, которые способны переносить ядерное оружие. Усиления северных рубежей РФ произошло на фоне угроз Путина Западу о применении ядерного оружия после объявления частичной мобилизации.