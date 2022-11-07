Фінляндія відмовляється розміщувати у себе ядерну зброю після вступу у НАТО

Президент Саулі Нійністе заявив, що він не уявляє Фінляндії з ядерним озброєнням на своїй території. Крім того, розміщувати таке озброєння йому поки ніхто не пропонував.

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Президент Фінляндії Саулі Нійністе під час виступу перед відкриттям курсів національної оборони прокоментував дебати навколо програми ядерного стримування НАТО. Глава держави заявив, що Фінляндія не має наміру розміщувати на своїй території ядерне озброєння після вступу до Альянсу. Щобільше, немає жодних ознак того, що хтось пропонує його Фінляндії. Про це повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle.

Президент країни переконаний, що розмови про ядерну зброю, які стали буденністю, становлять небезпеку, оскільки ядерну війну неможливо виграти і ніколи не слід її вести.

Водночас Нійністе зазначив, що ядерна зброя є невіддільною частиною сил стримування НАТО. Однак вона є інструментом профілактики, а не самоціллю.

Свою позицію щодо цього питання фінський президент також озвучив 5 листопада на спільній пресконференції з литовським колегою Гітанасом Науседою. За його словами, щойно Фінляндія приєднається до блоку НАТО, неодмінно порушать питання про можливе розміщення ядерного озброєння на території країни.

"Моя думка полягає в тому, що для мене зовсім незвично думати, що у нас у Фінляндії могло б бути ядерне озброєння", — зазначив Нійністе.

Водночас політик розповів про терміни вступу Фінляндії у НАТО. За словами фінського лідера, ситуація має кращий вигляд, ніж кілька тижнів тому, проте конкретних дат Нійністе не озвучив. Політик лише обмежився фразою про те, що членство досягнуть "протягом розумного періоду часу".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 3 листопада заявив, що Швеція і Фінляндія виконали всі вимоги і готові вступити до Північноатлантичного Альянсу. За словами генсека, і Фінляндію і Швецію слід вітати як повноправних членів НАТО.

Росія 30 вересня перекинула на авіабазу Оленья неподалік кордонів із Фінляндією свої стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95, які здатні переносити ядерну зброю. Посилення північних рубежів РФ відбулося на тлі погроз Путіна Заходу щодо застосування ядерної зброї після оголошення часткової мобілізації.