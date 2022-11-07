В Херсоне ВС РФ и сотрудники ФСБ грабят квартиры местных жителей, — Подоляк

Советник главы ОП рассказал, что грабежи украинцев осуществляются, пока РФ занимается их принудительной депортацией.

Related video

Российские военные совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности России занимаются грабежами домов жителей оккупированного Херсона, пока тех "эвакуируют". Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он отметил, что прикрываясь так называемой "эвакуацией" местных жителей, Россия занимается их принудительной депортацией. Подоляк добавил, что грабежи — лучшая иллюстрация "русского мира".

"Пока жителей Херсона принудительно депортируют из своих домов, рассказывая об "эвакуации", российские военные и сотрудники ФСБ занимаются тем, что любят больше всего — обворовывают их дома. Грабеж тех, кого пришли "защищать" — лучшая иллюстрация "русского мира"", — заявил советник главы ОП.

Напомним, 4 ноября президент РФ Владимир Путин назвал депортацию гражданских из Херсона "защитой населения от боевых действий". Оккупационные власти вывозят мирных жителей за левый берег Днепра Херсонской области.

3 ноября сообщалось, что ВС РФ вывезли из оккупированного областного центра все машины "скорой помощи", пожарные машины и автобусы. Кроме того, в украинской разведке рассказали, что оккупанты принудительно выселяют жителей города из собственных квартир и домов в рамках "эвакуации". Туда заселяются переодетые в гражданское российские военные.