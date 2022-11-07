У Херсоні ЗС РФ та співробітники ФСБ грабують квартири місцевих жителів, — Подоляк

Радник глави ОП розповів, що грабежі українців здійснюються, поки РФ займається їхньою примусовою депортацією.

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Російські військові спільно зі співробітниками Федеральної служби безпеки Росії займаються пограбуваннями будинків жителів окупованого Херсона, поки тих "евакуюють". Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він зазначив, що прикриваючись так званою "евакуацією" місцевих жителів, Росія займається їхньою примусовою депортацією. Подоляк додав, що пограбування — найкраща ілюстрація "російського світу".

"Поки жителів Херсона примусово депортують зі своїх будинків, розповідаючи про "евакуацію", російські військові та співробітники ФСБ займаються тим, що люблять найбільше — обкрадають їхні будинки. Грабіж тих, кого прийшли "захищати", — найкраща ілюстрація "російського світу"", — заявив радник голови ОП.

Нагадаємо, 4 листопада президент РФ Володимир Путін назвав депортацію цивільних із Херсона "захистом населення від бойових дій". Окупаційна влада вивозить мирних жителів за лівий берег Дніпра Херсонської області.

3 листопада повідомлялося, що ЗС РФ вивезли з окупованого обласного центру усі машини "швидкої допомоги", пожежні машини та автобуси. Крім того, в українській розвідці розповіли, що окупанти примусово виселяють мешканців міста із власних квартир та будинків у межах "евакуації". Туди заселяються переодягнені у цивільні російські військові.