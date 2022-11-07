Телеканал Russia Today купит журналистам камеры GoPro: их можно крепить на оружие (фото)

Российский телеканал объявил тендер на покупку 30 экшн-камер. Пропагандисты таким образом лишили журналистов защиты во время работы на поле боя.

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Российский телеканал Russia Today (RT) объявил тендер на покупку 30 камер GoPro Hero, в комплекте поставки должны быть устройства для крепления камер на оружие. Об этом говорится в тендерном предложении канала, которое размещено на его сайте.

Автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости" (собственник телеканала) намеревается заключить договор на поставку оборудования GoPro, отмечается в тексте.

[ + – ] Оборудование должно быть поставлено не позднее 12 декабря

В условиях сказано о 100% оплате после подписания товарной накладной в течение 5 рабочих дней. Оборудование должно быть поставлено не позднее 12 декабря этого года.

"Возможна частичная поставка и оплата. Окончательный срок подачи предложений: 9 ноября 2022 года в 12.00", — отметили в организации.

[ + – ] Журналисты приравниваются Женевскими конвенциями к гражданским лицам

Статус журналистов на войне

Разрешая корреспондентом пользоваться оружием, RT лишает их защиты при работе на поле боя. Журналисты приравниваются Женевскими конвенциями к гражданским лицам, пока они не взяли в руки оружие.

Тот факт, что журналист занимается пропагандой, не может рассматриваться как непосредственное участие в конфликте, говорится в тексте конфенции.

Если журналист взял оружие и присоединился к одной из воюющих сторон, он считает незаконным комбатантам, их статус приравнивается к наемникам или террористам.

Напомним, что в России втрое увеличили финансирование пропаганды после начала войны в Украине. С января по март из бюджета пошло 17,4 млрд рублей на статью "средства массовой информации". В 2021 году в этот же период на СМИ потрачено 5,4 млрд рублей.

В общей сумме российские чиновники решили выделить СМИ в этом году 114,8 млрд рублей, из них 28,7 млрд рублей получит собственник RT, компания АНО "ТВ Новости".

Фокус ранее писал, что главред RT Маргарита Симоньян, которая регулярно рассказывает о ненависти к Западу, тратит целое состояние на модные бренды. У нее есть платья от Dolce & Gabbana стоимостью около 2 тысяч евро.