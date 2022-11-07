Телеканал Russia Today придбає журналістам камери GoPro: їх можна кріпити на зброю (фото)

Російський телеканал оголосив тендер на покупку 30 екшн-камер. Пропагандисти у такий спосіб позбавили журналістів захисту під час роботи на полі бою.

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Російський телеканал Russia Today (RT) оголосив тендер на купівлю 30 камер GoPro Hero, у комплекті постачання мають бути пристрої для кріплення камер на зброю. Про це йдеться у тендерній пропозиції каналу, яка розміщена на його сайті.

Автономна некомерційна організація "ТВ-Новости" (власник телеканалу) має намір укласти договір на постачання обладнання GoPro, зазначається у тексті.

[ + – ] Устаткування має бути поставлене не пізніше 12 грудня

В умовах сказано про 100% оплату після підписання товарної накладної протягом 5 робочих днів. Обладнання має бути поставлене не пізніше ніж 12 грудня цього року.

"Можливо часткове постачання та оплата. Остаточний термін подання пропозицій: 9 листопада 2022 року о 12:00", — зазначили в організації.

[ + – ] Журналісти прирівнюються Женевськими конвенціями до цивільних осіб

Статус журналістів на війні

Дозволяючи кореспондентам користуватися зброєю, RT позбавляє їх захисту під час роботи на полі бою. Журналісти прирівнюються Женевськими конвенціями до цивільних осіб, доки вони не взяли до рук зброю.

Той факт, що журналіст займається пропагандою, не може розглядатись як безпосередня участь у конфлікті, йдеться у тексті конференції.

Якщо журналіст взяв зброю і приєднався до однієї зі сторін, що воює, він вважає незаконним комбатантом, їх статус прирівнюється до найманців чи терористів.

Нагадаємо, що в Росії втричі збільшили фінансування пропаганди після початку війни в Україні. Із січня по березень з бюджету пішло 17,4 млрд рублів на статтю "засоби масової інформації". У 2021 році в цей же період на ЗМІ витрачено 5,4 млрд рублів.

Загалом російські чиновники вирішили виділити ЗМІ цьогоріч 114,8 млрд рублів, з них 28,7 млрд рублів отримає власник RT, компанія АНО "ТВ Новости".

Фокус раніше писав, що головна редакторка RT Маргарита Симоньян, яка регулярно розповідає про ненависть до Заходу, витрачає цілі статки на модні бренди. Вона має сукні від Dolce & Gabbana вартістю майже 2 тисячі євро.