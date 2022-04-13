Росія втричі збільшила витрати на пропаганду під час війни з Україною, – ЗМІ

Найбільше грошей отримає компанія, яка керує телеканалом Russia Today. Витрати на лояльні до режиму ЗМІ зросли більше, ніж на армію та органи внутрішньої безпеки.

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Російська влада втричі збільшила фінансування державних ЗМІ після розв'язання війни з Україною. Про це пише видання The Moskow Times із посиланням на оперативну статистику Міністерства фінансів РФ.

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Із січня по березень з російського бюджету витратили 17 400 000 000 рублів на статтю "засоби масової інформації". У ці ж місяці 2021 року на ЗМІ було витрачено 5 400 000 000 рублів, тобто витрати зросли в 3,2 рази.

Під час бойових дій у березні Мінфін РФ заплатив за держпропаганду 11,9 млрд рублів, це вдвічі більше, ніж за січень і лютий, підрахувало видання.

[ + – ] У Росії масово зачищають великі незалежні ЗМІ

Журналісти звернули увагу на масове зачищення великих незалежних ЗМІ, блокування соцмереж і збільшення відповідальності за дії армії РФ в Україні.

"Влада збільшила вливання в пропагандистську машину рекордним темпом серед усіх статей скарбниці. Після початку війни з Україною градус державної пропаганди досягнув рівнів, небачених із часів сталінського СРСР", – зазначили автори матеріалу.

Фінансування пропаганди в РФ – скільки грошей отримають ЗМІ

Російські чиновники вирішили виділити на ЗМІ в 2022 році 114,8 млрд рублів. Згідно зі статистикою, 28 700 000 000 рублів отримають компанія АНО "ТВ Новини" (керує телеканалом Russia Today). Ще 25 200 000 000 рублів відвели для ВДТРК, а 1 730 000 000 рублів — для загальноросійського федерального телеканалу "Громадське телебачення Росії".

[ + – ] Канал Russia Today може отримати майже 30 млрд рублів Фото: themoscowtimes.com

Фінансування "Першого каналу" коштуватиме 6 млрд, а телецентру "Останкіно" – 1 млрд рублів. 7,5 млрд рублів у вигляді колективної субсидії отримають "Перший канал", НТВ, ТРК "Петербург", "ТВ Центр" і "Каруселі". Каналу "Зірка" належить 1,8 млрд рублів.

Інформаційні агенції також фінансуватимуть із бюджету. Для МІА "Росія сьогодні" закладено 9,3 млрд рублів і 3,6 млрд рублів — для ТАСС.

Судячи зі статистики витрат держбюджету, фінансування ЗМІ збільшило більше, ніж інші структури. Наприклад, фінансування армії збільшили лише на 11%, до 824 млрд рублів, витрати на національну безпеку і правоохоронців підняли на 5,6%, до 501,6 млрд рублів.

Витрати на соцпідтримку громадян РФ збільшила лише на 6,5%, до 1,719 трлн.

Нагадаємо, що 6 квітня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про зміну стратегії пропагандистів з РФ. Вони закликають знищити Україну як державу і за такий курс відповідальний заступник голови адміністрації президента РФ Олексій Громов.

Фокус раніше повідомляв про статтю, яку опублікувала медіагрупа "Росія Сьогодні". Її автори закликають проводити репресії та етнічні чищення в Україні.