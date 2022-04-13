Россия втрое увеличила расходы на пропаганду во время войны с Украиной, – СМИ

Больше всего денег получит компания, управляющая телеканалом Russia Today. Траты на лояльные режиму СМИ выросли больше, чем на армию и органы внутренней безопасности.

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Российские власти втрое увеличили финансирование государственных СМИ после развязывания войны с Украиной. Об этом пишет издание The Moskow Times со ссылкой на оперативную статистику Министерства финансов РФ.

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С января по март из российского бюджета потратили 17,4 млрд рублей на статью "средства массовой информации". В эти же месяцы 2021 года на СМИ было потрачено 5,4 млрд рублей, то есть расходы выросли в 3,2 раза.

Во время боевых действий в марте Минфин РФ заплатил за госпропаганду 11,9 млрд рублей, это в два раза больше, чем за январь и февраль, подсчитало издание.

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Журналисты обратили внимание на массовую зачистку крупных независимых СМИ, блокировку соцсетей и увеличение ответственности за действия армии РФ в Украине

"Власти увеличили вливания в пропагандистскую машину рекордным темпом среди всех статей казны. После начала войны с Украиной градус государственной пропаганды достиг уровней, невиданных со времен сталинского СССР", – отметили авторы материала.

Финансирование пропаганды в РФ – сколько денег получат СМИ

Российские чиновники решили выделить на СМИ в 2022 году 114,8 млрд рублей. Согласно статистике, 28,7 млрд рублей получат компания АНО "ТВ Новости" (управляет телеканалом Russia Today). Еще 25,2 млрд рублей отвели для ВГТРК, а 1,73 млрд рублей — для общероссийского федерального телеканала "Общественное телевидение России".

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Финансирование "Первого канала" обойдется в 6 млрд, а телецентра "Останкино" – в 1 млрд рублей. 7,5 млрд рублей в виде коллективной субсидии получат "Первый канал", НТВ, ТРК "Петербург", "ТВ Центр" и "Карусели". Каналу "Звезда" полагается 1,8 млрд рублей.

Информационные агентства также будут финансировать из бюджета. Для МИА "Россия сегодня" заложено 9,3 млрд рублей и 3,6 млрд рублей — для ТАСС.

Судя по статистике трат госбюджета, финансирование СМИ увеличили больше, чем другие структуры. К примеру, финансирование армии увеличили только на 11%, до 824 млрд рублей, расходы на национальную безопасность и правоохранителей подняли на 5,6%, до 501,6 млрд рублей.

Траты на соцподдержку граждан РФ увеличила лишь на 6,5%, до 1,719 трлн рублей.

Напомним, что 6 апреля советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о смене стратегии пропагандистов из РФ. Они призывают уничтожить Украину как государство и за такой курс ответственен замглавы администрации президента РФ Алексей Громов.

Фокус ранее сообщал о статье, которую опубликовала медиагруппа "Россия Сегодня". Ее авторы призывают проводить репрессии и этнические чистки в Украине.