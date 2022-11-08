Залужный рассказал о спецбатальоне OPFOR, о ликвидации которого успели заявить в РФ (видео)

Главнокомандующий показал кадры с бойцами 214-го специального батальона, который является уникальным в Украине. Ранее оккупанты сообщали, что заблокировали "опфоровцев" в Кодеме Донецкой области.

Related video

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об 214-м Отдельном специальном батальоне OPFOR, который является уникальным для Украины. Об этом он написал у себя в соцсетях.

Ранее о ликвидации элитного украинского подразделения уже успели заявить в России. Однако, по словам Залужного, спецбатальон продолжает успешно выполнять боевые задания.

"214-й отдельный специальный батальон OPFOR отличился в тяжелых боях. Враг успел отрапортовать о его "уничтожении". Но подразделение продолжает успешно выполнять боевые задания", –– прокомментировал главнокомандующий.

[ + – ] Бойцы спецбатальона OPFOR Фото: Скрин видео

Он также показал кадры с работой бойцов 214-го спецбатальона.

23 августа российские пропагандистские СМИ написали, что бойцы OPFOR оказались заблокированы с трех сторон в селе Кодема Донецкой области.

Подполковник спецбатальона с позывным Ментол на видео, опубликованном Залужным, рассказывает, что военные подразделения OPFOR отнеслись к информации, распространяемой россиянами, с юмором.

[ + – ] Подполковник спецбатальона Ментол рассказал, как воевали его бойцы

"Когда военнослужащие подразделения начали рассылать друг другу это видео [речь идет о видео Минобороны РФ, где рассказывается о блокировке и уничтожении спецбатальона в Кодеме], то все восприняли с улыбкой: "Вы видели, мы уже уничтожены! Мы уже в кольце, нас уже нет". Я говорю: "Хорошо, работаем дальше", –– вспоминает Ментол.

Что такое батальон OPFOR?

214-й Отдельный специальный батальон OPFOR –– единственное в Украине подразделение обозначения практических действий противника, созданное в 2016 году. Инициатива создания батальона принадлежит военным инструкторам из США.

Аббревиатурой OPFOR (от английского opposing force) называют подразделение для обозначения действий противника. Для обозначения также используется термин "условный неприятель". Другими словами, они имитируют действия врага.

В армиях НАТО подразделения OPFOR считаются военной элитой, где служат лишь военные с огромным боевым опытом.

Напомним, главнокомандующий Валерий Залужный назвал главные задачи, которые сейчас решают ВСУ. В частности, это освобождение оккупированных территорий, обеспечение защиты объектов критической инфраструктуры, формирование и поддержка будущих боевых действий.

7 ноября под Сватово в плен сдались два десятка оккупантов. "Уловом" 92-й бригады ВСУ стали жители Москвы и Подмосковья, которые не захотели становиться пушечным мясом и проклинают своих командиров.