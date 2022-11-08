Залужний розповів про спецбатальйон OPFOR, про ліквідацію якого встигли заявити у РФ (відео)

Головнокомандувач показав кадри з бійцями 214 спеціального батальйону, який є унікальним в Україні. Раніше окупанти повідомляли, що заблокували "опфорівців" у Кодемі Донецької області.

Related video

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про 214-й Окремий спеціальний батальйон OPFOR, який є унікальним для України. Про це він написав у себе в соцмережах.

Раніше про ліквідацію елітного українського підрозділу вже встигли заявити у Росії. Проте, за словами Залужного, спецбатальйон продовжує успішно виконувати бойові завдання.

"214-й окремий спеціальний батальйон OPFOR відзначився у важких боях. Ворог встиг відрапортувати про його "знищення". Але підрозділ продовжує успішно виконувати бойові завдання", — прокоментував Головнокомандувач.

[ + – ] Бійці спецбатальйону OPFOR Фото: Скрін відео

Він також показав кадри із роботою бійців 214-го спецбатальйону.

23 серпня російські пропагандистські ЗМІ написали, що бійці OPFOR опинилися заблокованими з трьох сторін у селі Кодема Донецької області.

Підполковник спецбатальйону з позивним "Ментол" на відео, опублікованому Залужним, розповідає, що військові підрозділи OPFOR поставилися до інформації, яку розповсюджують росіяни, з гумором.

[ + – ] Підполковник спецбатальйону "Ментол" розповів, як воювали його бійці

"Коли військовослужбовці підрозділу почали розсилати одне одному це відео [йдеться про відео Міноборони РФ, де розповідається про блокування та знищення спецбатальйону в Кодемі], то всі сприйняли з усмішкою: "Ви бачили, ми вже знищені! Ми вже в кільці, нас уже немає". Я кажу: "Добре, працюємо далі", — згадує "Ментол".

Що таке батальйон OPFOR?

214-й Окремий спеціальний батальйон OPFOR — єдиний в Україні підрозділ позначення практичних дій противника, створений у 2016 році. Ініціатива створення батальйону належить військовим інструкторам із США.

Абревіатурою OPFOR (від англійської opposing force) називають підрозділ позначення дій противника. Для позначення також використовується термін "умовний ворог". Інакше кажучи, вони імітують дії ворога.

В арміях НАТО підрозділи OPFOR вважаються військовою елітою, де служать лише військові з величезним бойовим досвідом.

Нагадаємо, головнокомандувач Валерій Залужний назвав головні завдання, які зараз вирішують ЗСУ. Зокрема, це звільнення окупованих територій, забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури, формування та підтримка майбутніх бойових дій.

7 листопада під Сватовим у полон здалися два десятки окупантів. "Уловом" 92-ї бригади ЗСУ стали жителі Москви та Підмосков'я, які не захотіли ставати гарматним м'ясом та проклинають своїх командирів.