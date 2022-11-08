"Стало страшновато": утро в Санкт-Петербурге началось с воздушной тревоги (видео)

В российском городе проводят комплексную проверку систем оповещения. В этом году ее переносили уже несколько раз, но решили больше не откладывать.

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Во вторник, 8 ноября, в Санкт-Петербурге проводят комплексную проверку систем оповещения. Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".

"А вот сейчас стало страшновато. В Петербурге началась проверка систем оповещения", –– написали журналисты.

О том, что утро вторника начнется со звуков воздушной тревоги издание информировало заранее. Как уточнялось, проверку в течение 2022 года уже несколько раз откладывали, но все же решили провести.

Администрация Санкт-Петербурга также намеревалась задействовать для проверки телеканалы и радиостанции.

"Делается это не с целью напугать, а чтобы оценить техническое состояние систем оповещения", –– говорится в сообщении.

Напомним, ВС РФ строят новую линию обороны под Мелитополем, ожидая прорыв ВСУ в Крым. Россияне, по словам журналистов, роют окопы прямо в огородах мирных жителей и активно свозят бетонные блоки для фортификационных сооружений.

6 ноября на нефтебазе под Белгородом вспыхнул пожар. По словам губернатора региона, загорелся резервуар с растворителем.