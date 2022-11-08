"Стало страшнувато": ранок у Санкт-Петербурзі розпочався з повітряної тривоги (відео)

У місті проводять комплексну перевірку систем оповіщення. Цього року її переносили вже кілька разів, та вирішили більше не відкладати.

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У вівторок, 8 листопада, у Санкт-Петербурзі проводять комплексну перевірку систем оповіщення. Про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка".

"А ось зараз стало страшнувато. У Петербурзі почалася перевірка систем оповіщення", — написали журналісти.

Про те, що ранок вівторка розпочнеться зі звуків повітряної тривоги, видання інформувало заздалегідь. Як уточнювалося, перевірку протягом 2022 року вже кілька разів відкладали, але все ж таки вирішили провести.

Адміністрація Санкт-Петербурга також мала намір задіяти для перевірки телеканали та радіостанції.

"Робиться це не з метою налякати, а щоб оцінити технічний стан систем оповіщення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗС РФ будують нову лінію оборони під Мелітополем, очікуючи на прорив ЗСУ до Криму. Росіяни, за словами журналістів, риють окопи прямо на городах мирних жителів та активно звозять бетонні блоки для фортифікаційних споруд.

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