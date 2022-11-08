Планировали внедрить свою систему образования: В Изюме нашли секретные документы РФ (фото)

Изъятые документы будут использованы прокурорами для привлечения к ответственности коллаборантов и расследования преступлений, связанных с введением российского образования на территории региона.

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Прокуроры Харьковской области изъяли папку с российскими секретными документами в так называемом "отделении образования" в деоккупированном Изюме. В них описано, как российские оккупанты планировали русифицировать регион и выстроить там систему российского образования. Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора.

Среди документов были "материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования в Харьковской области". Одним из кураторов этого процесса было Министерство просвещения РФ.

Сообщается, что россияне планировали выдать выпускникам школ аттестаты российского образца. В одном из документов указано, что "Минпросвещения надо ускорять по печати аттестатов на базе Белгородской области".

Кроме того, оккупанты хотели пригласить в Харьковскую область преподавателей из РФ. Особый акцент должен был быть на учителях истории и литературы с целью введения "патриотического воспитания".

Также в одном из документов сказано, что ученики должны ориентироваться исключительно на высшие учебные заведения в Белгородской области. "Особо отличившихся детей" россияне планировали отправить в лагерь во временно оккупированном Крыму, а учеников 7-9 классов — в Белгород.

"Под прикрытием заботы и отдыха планировалась российская пропаганда для детей", — рассказали в СБУ.

Изъятые документы будут использованы прокурорами для привлечения к ответственности коллаборантов и расследования преступлений, связанных с введением российского образования.

Напомним, 26 октября СМИ писали, что ВС РФ оставили много документов в Балаклее Харьковской области. На тысячах страницах описаны проблемы оккупантов, с которыми они столкнулись в сентябре на Харьковском направлении.

Также СБУ сообщали о задержании жительницы Харьковской области. По данным следствия, женщина добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами и формировала подконтрольную РФ почтовую сеть в Изюме и Балаклее.