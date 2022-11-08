Планували впровадити свою систему освіти: в Ізюмі знайшли секретні документи РФ (фото)

Вилучені документи будуть використані прокурорами для притягнення до відповідальності колаборантів і розслідування злочинів, пов'язаних із запровадженням російської освіти на території регіону.

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Прокурори Харківської області вилучили папку з російськими секретними документами в так званому "відділенні освіти" в деокупованому Ізюмі. Вони описували, як російські окупанти планували русифікувати регіон і побудувати там систему російської освіти. Про це розповіли в Офісі генерального прокурора.

Серед документів були "матеріали до наради з питань підтримки та розвитку систем освіти в Харківській області". Одним із кураторів цього процесу було Міністерство освіти РФ.

Повідомляється, що росіяни планували видати випускникам шкіл атестати російського зразка. В одному з документів зазначено, що "Міносвіти треба прискорюватися щодо друку атестатів на базі Бєлгородської області".

Крім того, окупанти хотіли запросити в Харківську область викладачів із РФ. Особливий акцент мав бути на вчителях історії та літератури з метою запровадження "патріотичного виховання".

Також в одному із документів сказано, що учні мають орієнтуватися виключно на вищі навчальні заклади в Бєлгородській області. "Дітей, які особливо відзначилися", росіяни планували відправити в табір у тимчасово окупованому Криму, а учнів 7-9 класів — у Бєлгород.

"Під прикриттям турботи й відпочинку планувалася російська пропаганда для дітей", — розповіли в СБУ.

Вилучені документи будуть використані прокурорами для притягнення до відповідальності колаборантів і розслідування злочинів, пов'язаних із запровадженням російської освіти.

Нагадаємо, 26 жовтня ЗМІ писали, що ЗС РФ залишила багато документів у Балаклії Харківської області. На тисячах сторінках описані проблеми окупантів, з якими вони зіткнулися у вересні на Харківському напрямку.

Також СБУ повідомляли про затримання мешканки Харківської області. За даними слідства, жінка добровільно пішла на співпрацю з окупантами та формувала підконтрольну РФ поштову мережу в Ізюмі та Балаклії.