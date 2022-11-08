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Военный Фокус Российско-украинская война

Россияне прикрепили на танк канализационные люки как еще одну "броню", но это не помогло (видео)

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Люки не спасли россиян

Бойцы аэромобильной бригады ВСУ уничтожили в Херсонской области "тюнингованый" танк оккупантов.

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В Херсонской области бойцы одной из аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили российский танк, на который захватчики решили в виде "дополнительной брони" прикрепить украденные канализационные люки. Об этом сообщило командование ДШВ ВСУ.

"Хочется заметить, что враг, для того чтобы выжить, прибегает к разнообразным, иногда бессмысленным уловкам. Так, на одном из подбитых танков украинские воины обнаружили "дополнительную броню", а именно украденные канализационные люки, которые должны были служить экипажу защитой от поражения", –– рассказывают украинские военные.

Как уточняется, своеобразная "защита" не помогла оккупантам.

Командование опубликовало соответствующее видео с уничтожением военной техники и российских танкистов.

"Так и далее будет с каждым захватчиком!" –– указывается в сообщении.

Напомним, ВСУ ударом из артиллерии уничтожили склад ВС РФ в Луганской области. Военный объект, в уничтожении которого участвовали разведчики морской пехоты, находился в селе Диброва.

Ранее в ВСУ рассказали об уникальности украинской системы ПВО.