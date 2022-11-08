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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Росіяни прикріпили на танк каналізаційні люки як ще одну "броню", але це не допомогло (відео)

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Люки не врятували росіян

Бійці аеромобільної бригади ЗСУ знищили на Херсонщині "тюнінгований" танк окупантів.

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На Херсонщині бійці однієї з аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили російський танк, на який загарбники вирішили у вигляді "додаткової броні" прикріпити вкрадені каналізаційні люки. Про це повідомило командування ДШВ ЗСУ.

"Хочеться зауважити, що ворог, щоб вижити, вдається до різноманітних, іноді безглуздих хитрощів. Так, на одному з підбитих танків українські воїни виявили "додаткову броню", а саме вкрадені каналізаційні люки, які повинні були служити екіпажу захистом від поразки", — розповідають українські військові.

Як уточнюється, своєрідний "захист" не допоміг окупантам.

Командування опублікувало відповідне відео зі знищенням військової техніки та російських танкістів.

"Так і далі буде з кожним загарбником!" –– вказується у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ ударом з артилерії знищили склад ЗС РФ у Луганській області. Військовий об'єкт, у знищенні якого брали участь розвідники морської піхоти, був у селі Діброва.

Раніше у ЗСУ розповіли про унікальність української системи ППО.