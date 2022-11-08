ЗСУ ударом з артилерії знищили склад ЗС РФ в Луганській області, — СтратКом (відео)

Військовий об'єкт, у знищенні якого брали участь розвідники морської піхоти, був у селі Діброва.

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Збройні сили України влучним ударом знищили базу ЗС РФ, на якій окупанти зберігали паливо. Про це інформує пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Повідомляється, що черговий військовий об'єкт ЗС РФ був знищений у населеному пункті Діброва Луганської області, який розташований між Торським і Кремінною.

Українські військовослужбовці з важкої артилерії завдали удару по складу палива, спровокувавши масштабну пожежу.

У знищенні військового об'єкта ЗС РФ, як зазначають у Страткомі ЗСУ, брали участь бійці 140 окремого розвідувального батальйону морської піхоти Збройних сил.

Інших подробиць успішної операції у Луганській області Управління комунікацій не оприлюднило.

[ + – ] ЗСУ ударом з артилерії знищили склад ЗС РФ у Луганській області

Нагадаємо, що наприкінці жовтня українські військовослужбовці здійснили удар по базі "кадировців" в окупованій Волновасі. Свій військовий об'єкт загарбники облаштували на території готельного комплексу "Ахматар", а внаслідок обстрілу було знищено щонайменше 10 одиниць бойової техніки ЗС РФ.

За кілька днів з'явилася інформація про знищення ще одного військового об'єкта ЗС РФ на окупованих територіях. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, підрозділи ЗСУ завдали точного удару по території заводу "Рефма", де було облаштовано базу для особового складу загарбників.

Декількома днями раніше окупанти повідомили про знищення будівлі своєї адміністрації в Голій Пристані. За словами загарбників, населений пункт у Херсонській області нібито зазнав обстрілу з реактивних систем залпового вогню HIMARS.