ЗСУ знищили будівлю окупаційної адміністрації в Голій Пристані (відео)

Унаслідок ударів будівля практично повністю розбита. Окупанти заявляють, що ракетний удар завдавав РСЗВ HIMARS.

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Українські військові завдали ракетного удару по будівлі окупаційної адміністрації в окупованій Голій Пристані Херсонської області. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Унаслідок завдання ударів будівля, в якій знаходилися російські окупанти і колаборанти, практично повністю знищена.

Телеграм-канал "Ху*вий Херсон" опублікував ще одне відео з місця "прильоту" по "адміністрації" окупантів. Самі представники країни-агресора заявили, що "укрон*цисти" зруйнували чергову будівлю адміністрації за допомогою HIMARS. Удар наносився в ніч із 2 на 3 листопада.

Наразі інформації про втрати окупантів немає.

Нагадаємо, в ОК "Південь" заявили, що ЗСУ за добу здійснили 150 вогневих завдань. Були знищені склади з боєприпасами та паливом.

Також повідомлялося, що окупанти в Херсоні вивозять експонати з обласного художнього музею. Вони грабують колекції.