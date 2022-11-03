150 вогневих завдань: ЗСУ знищили ворожі склади з боєприпасами та паливом, — ОК "Південь"

Бійці ЗСУ уразили 4 склади з боєприпасами та 6 цистерн із пально-мастильними матеріалами у Бериславському та Баштанському районах Херсонської та Миколаївської областей. Крім того, противник зазнав втрат у живій силі та техніці.

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Минулої доби ракетні війська та бойова авіація Збройних сил України виконали приблизно 150 вогневих завдань і завдали удару по скупченню живої сили і техніки російських окупантів. Зокрема було знищено 2 танки, реактивну систему залпового вогню "Град", інженерну машину розгородження ІМР-1, 9 одиниць авто-бронетехніки, 4 склади з боєприпасами та 6 цистерн із паливом. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Крім того, противник втратив 8 осіб особового складу, 1 танк, 5 одиниць авто-бронетехніки і гаубицю Д-20. Склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами були уражені у Баштанському районі Миколаївської області та Бериславському районі Херсонської області.

Також повідомляється, що протягом доби ЗС РФ завдавали ударів по позиціях українських захисників із застосуванням авіації ударних дронів, РСЗВ, ствольної артилерії мінометів і танків. Для коригування вогню противник використав 30 розвідувальних безпілотників. Усього було випущено 20 реактивних снарядів РСЗВ "Града". Ворог обстріляв населений пункт Трифонівка, який нещодавно був звільнений. Повідомляється, що жертв немає.

Нагадаємо, 2 листопада Збройні сили РФ атакували за допомогою дронів Запоріжжя. Як повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв, усі, хто летів у напрямку міста БПЛА, були знищені українськими системами ППО.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що російські військові продовжуватимуть атакувати енергетичну інфраструктуру до початку саміту G-20 15 листопада. За його словами, план противника спочатку приречений на провал, оскільки жодна військова операція не може бути успішною, якщо 70% засобів уражаються при кожному залпі.