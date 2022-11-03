150 огневых задач: ВСУ уничтожили вражеские склады с боеприпасами и топливом, — ОК "Юг"

Бойцы ВСУ поразили 4 склада с боеприпасами и 6 цистерн с горюче-смазочными материалами в Бериславском и Баштанском районах Херсонской и Николаевской областей. Кроме того, противник понес потери в живой силе и технике.

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За минувшие сутки ракетные войска и боевая авиация Вооруженных сил Украины выполнили около 150 огневых задач и нанесли удар по скоплению живой силы и техники российских оккупантов. В частности было уничтожено 2 танка, реактивную систему залпового огня "Град", инженерную машину разграждения ИМР-1, 9 единиц авто-бронетехники, 4 склада с боеприпасами и 6 цистерн с топливом. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Кроме того противник потерял 8 человек личного состава, 1 танк, 5 единиц авто-бронетехники и гаубицу Д-20. Склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами были поражены в Баштанском районе Николаевской области и Бериславском районе Херсонской области.

Также сообщается, что в течение суток ВС РФ наносили удары по позициям украинских защитников с применением авиации ударных дронов, РСЗО, ствольной артиллерии минометов и танков. Для корректирования огня противник использовал 30 разведывательных беспилотников. Все было выпущено 20 реактивных снарядов РСЗО "Града". Враг обстрелял населенный пункт Трифоновка, который был недавно освобожден. Сообщается, что жертв нет.

Напомним, 2 ноября Вооруженные силы РФ атаковали с помощью дронов Запорожье. Как сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев все летевшие в направлении города БПЛА были уничтожены украинскими системами ПВО.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские военные будут продолжать атаковать энергетическую инфраструктуру до начала саммита G-20 15 ноября. По его словам, план противника изначально обречен на провал, поскольку ни одна военная операция не может быть успешной, если 70% средств поражаются при каждом залпе.