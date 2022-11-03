ВСУ уничтожили здание оккупационной администрации в Голой Пристани (видео)

В результате ударов здание практически полностью разбито. Оккупанты заявляют, что ракетный удар наносился из РСЗО HIMARS.

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Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию оккупационной администрации в оккупированой Голой Пристани Херсонской области. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

В результате нанесения ударов здание, в котором находились российские оккупанты и коллаборанты, практически полностью уничтожено.

Телеграм-канал "Ху*вый Херсон" опубликовал еще одно видео с места "прилета" по "администрации" оккупантов. Сами представители страны-агрессора заявили, что "укрон*цисты" разрушили очередное здание администрации при помощи HIMARS. Удар наносился в ночь со 2 на 3 ноября.

На данный момент информации о потерях оккупантов нет.

Напомним, в ОК "Юг" заявили, что ВСУ за сутки выполнили 150 огневых задач. Были уничтожены склады с боеприпасами и топливом.

Также сообщалось, что оккупанты в Херсоне вывозят экспонаты из областного художественного музея. Они грабят коллекции.