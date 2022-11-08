ВСУ ударом из артиллерии уничтожили склад ВС РФ в Луганской области, — СтратКом (видео)

Военный объект, в уничтожении которого участвовали разведчики морской пехоты, находился в селе Диброва.

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Вооруженные силы Украины точным ударом уничтожили базу ВС РФ, на которой оккупанты хранили топливо. Об этом информирует пресс-служба Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Сообщается, что очередной военный объект ВС РФ был уничтожен в населенном пункте Диброва Луганской области, который расположен между Торским и Кременной.

Украинские военнослужащие из тяжелой артиллерии нанесли удар по складу топлива, спровоцировав масштабный пожар.

В уничтожении военного объекта ВС РФ, как отмечают в Страткоме ВСУ, принимали участие бойцы 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты Вооруженных сил.

Других подробностей успешной операции в Луганской области Управление коммуникаций не обнародовало.

[ + – ] ВСУ ударом из артиллерии уничтожили склад ВС РФ в Луганской области

Напомним, что в конце октября украинские военнослужащие осуществили удар по базе "кадыровцев" в оккупированной Волновахе. Свой военный объект захватчики обустроили на территории гостиничного комплекса "Ахматар", а в результате обстрела было уничтожено как минимум 10 единиц боевой техники ВС РФ.

Через несколько дней появилась информация об уничтожении еще одного военного объекта ВС РФ на оккупированных территориях. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, подразделения ВСУ нанесли точный удар по территории завода "Рефма", где была обустроена база для личного состава захватчиков

Несколькими днями ранее оккупанты сообщили об уничтожении здания своей администрации в Голой Пристани. По словам захватчиков, населенный пункт в Херсонской области якобы подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня HIMARS.