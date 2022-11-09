"Будет восстание": генерал США оценил возможное вторжение армии Беларуси в Украину

Белорусские войска, по словам Бена Ходжеса, не обладают потенциалом для ведения таких боевых действий, однако города Украины будут и дальше обстреливаться с территории соседней страны.

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Беларусь, несмотря на масштабную переброску российских военнослужащих, не будет вступать в открытую войну против Украины. Такое мнение в интервью "24 каналу" озвучил генерал США, экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес.

По его словам, сейчас белорусский президент Александр Лукашенко пытается создать видимость так называемой независимости. Несмотря на предупреждения западных экспертов о том, что Беларусь может открыто осуществить вторжение в Украину, Бен Ходжес сомневается в реализации подобного сценария.

По словам генерала США, белорусские войска не будут вторгаться на территорию нашей страны, поскольку они не обладают необходимым военным потенциалом для ведения масштабных боевых действий.

"10 батальонных тактических групп, которые они имеют, намного хуже российских, которые украинцы успешно уничтожали. Возможно, Россия попытается открыть новый фронт из Беларуси с помощью собственных сил. Но опять же, это будут мобилизованные силы, а не ветераны", — продолжил Бен Ходжес, анализируя возможное новое вторжение с территории Беларуси.

Генерал США предполагает, что Александр Лукашенко опасается за дальнейшую судьбу своего режима в случае, если белорусские войска вступят в открытую войну с Украиной. По его словам, у большей части беларусов нет желания воевать с украинцами, а новое сухопутное вторжение может привести к восстанию втнутри страны.

Вместе с этим, как предупреждает Бен Ходжес, с территории Беларуси продолжать запускать ракеты и дроны-камикадзе в направлении украинских городов.

"За ситуацией (на границе Украины и Беларуси — ред.) следит не только украинская разведка, но американская и британская. Если они начнут стягивать силы — это не станет сюрпризом. Я думаю, что нападение очень маловероятно", — резюмировал экс-командующий армией США в Европе.

Отметим, что ранее в Генеральном штабе ВСУ спрогнозировали сроки возможного вторжения ВС РФ с территории Беларуси. Украинское командование считает, что Россия сможет сформировать боеспособную группировку, необходимую для сухопутной атаки, через два-три месяца.

Возможное новое наступление ВС РФ с территории Беларуси также комментировали в Офисе президента. Советник ОП Алексей Арестович не исключает проведение такой военной операции и предупреждает, что страны-агрессоры будут в таком случае ежедневно терять убитыми до 500 военнослужащих.