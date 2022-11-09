"Буде повстання": генерал США оцінив можливе вторгнення армії Білорусі в Україну

Білоруські війська, за словами Бена Годжеса, не мають потенціалу для ведення таких бойових дій, проте міста України й надалі обстрілюватимуться з території сусідньої країни.

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Білорусь, незважаючи на масштабне перекидання російських військовослужбовців, не вступатиме у відкриту війну проти України. Таку думку в інтерв'ю "24 каналу" озвучив генерал США, екскомандувач американських військ у Європі Бен Годжес.

За його словами, наразі білоруський президент Олександр Лукашенко намагається створити видимість так званої незалежності. Незважаючи на попередження західних експертів про те, що Білорусь може відкрито здійснити вторгнення в Україну, Бен Годжес сумнівається у реалізації такого сценарію.

За словами генерала США, білоруські війська не вторгатимуться на територію нашої країни, оскільки вони не мають необхідного військового потенціалу для ведення масштабних бойових дій.

"10 батальйонних тактичних груп, які вони мають, набагато гірші за російські, які українці успішно знищували. Можливо, Росія спробує відкрити новий фронт із Білорусі за допомогою власних сил. Але знову ж таки, це будуть мобілізовані сили, а не ветерани", — продовжив Бен Годжес, аналізуючи можливе нове вторгнення з Білорусі.

Генерал США припускає, що Олександр Лукашенко побоюється за подальшу долю свого режиму, якщо білоруські війська вступлять у відкриту війну з Україною. За його словами, більша частина білорусів не має бажання воювати з українцями, а нове сухопутне вторгнення може призвести до повстання всередині країни.

Разом із цим, як попереджає Бен Годжес, із території Білорусі продовжать запускати ракети та дрони-камікадзе у напрямку українських міст.

"За ситуацією (на кордоні України та Білорусі — ред.) слідкує не лише українська розвідка, а й американська та британська. Якщо вони почнуть стягувати сили — це не стане сюрпризом. Я думаю, що напад дуже малоймовірний", — резюмував екскомандувач армією США у Європі.

Зазначимо, що раніше в Генеральному штабі ЗСУ спрогнозували терміни можливого вторгнення ЗС РФ з території Білорусі. Українське командування вважає, що Росія зможе сформувати боєздатне угруповання, необхідне для сухопутної атаки, через два-три місяці.

Можливий новий наступ ЗС РФ із території Білорусі також коментували в Офісі президента. Радник ОП Олексій Арестович не заперечує проведення такої військової операції і попереджає, що країни-агресори в такому разі щодня втрачатимуть убитими до 500 військовослужбовців.