"По 500 убитих на день": Арестович розповів, чи буде новий напад з боку Білорусі (відео)

Радник ОП сказав, що до Білорусі Росія перекидає свої війська. Крім того, режим Лукашенка також проводить приховану мобілізацію.

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Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що напад з боку Білорусі можливий, проте російські окупанти не зможуть досягти значного успіху. Про це він розповів під час ефіру на каналі "Фейгін LIVE".

Арестович прокоментував заяву Генштабу про те, що новий наступ із Білорусі буде не у бік столиці, а на західні області України. Таким чином, Росія хоче перерізати шляхи постачання Києва західною зброєю.

"По-перше, шляхи постачання західної зброї сильно південніше проходять. Нічого вони не переріжуть. По-друге, добре, нехай набігають. Там ми їх ще не били в цих місцях, це буде цікаво", — сказав Арестович.

За його словами, місце для наступу там гірше, ніж під Києвом. Тільки у нових російських мобілізованих справи підуть ще гірше, оскільки вони взагалі нічого не вміють.

"Буде приблизно 500 убитих на день. 18 днів це все триватиме, якщо що", — сказав радник ОП.

Він також сказав, що у Волинській області місцева територіальна оборона та кадрові частини з нетерпінням чекає на новий наплив окупантів.

[ + – ] Арестович про настання з боку Білорусі

Під час ефіру Олексій Арестович також заявив, що до Білорусі триває передислокація російських військ. Також йде часткова прихована мобілізація у самій Республіці Білорусь, але беруть людей із невійськовими спеціальностями.

"До реальної, реальних загроз з Республіки Білорусь далеко", — сказав радник ОП.

Раніше Фокус повідомляв, що мешканці Харківщини розповіли про тортури з боку російських солдатів. Місцеві жителі розповіли журналістам, що людей катували електрошоком, різали геніталії, загрожували смертю та ґвалтували.

Ще нагадаємо, що журналісти розповіли, як Україна імпровізує в умовах нестачі ППО. За словами українських військових, ЗСУ не вистачає систем ППО для того, щоб захистити всі території України. Тому комплекси постійно потрібно перевозити.

Також повідомлялося, що Кулеба поговорив із прем'єром Ізраїлю Яїром Лапідом. За словами глави МЗС України, він розповів Лапіду про ті руйнування та страждання, які були викликані іранськими дронами-камікадзе.