"По 500 убитых в день": Арестович рассказал, будет ли новое нападение со стороны Беларуси (видео)

Советник ОП сказал, что в Беларусь Россия перебрасывает свои войска. Кроме того, режим Лукашенко также проводит скрытую мобилизацию.

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Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что нападение со стороны Беларуси возможно, однако российские оккупанты не смогут достичь значительного успеха. Об этом он рассказал во время эфира на канале Фейгин LIVE.

Арестович прокомментировал заявление Генштаба о том, что новое наступление с Беларуси будет не в сторону столицы, а на западные области Украины. Таким образом Россия хочет перерезать пути снабжения Киева западным оружием.

"Во-первых, пути снабжения западным оружием сильно южнее проходят. Ничего они не перережут. Во-вторых, хорошо, пусть набегут. Там мы их еще не били в этих местах, это будет интересно", — сказал Арестович.

По его словам, место для наступления там хуже, чем под Киевом. Только у новых российских мобилизованных дела пойдут еще хуже, так как они "вообще ничего не умеют".

"Будет примерно 500 убитых в день. 18 дней это все продлится, если что", — сказал советник ОП.

Он также сказал, что в Волынской области местная территориальная оборона и кадровые части с нетерпением ждет нового наплыва оккупантов.

[ + – ] Арестович о наступлении со стороны Беларуси

Во время эфира Алексей Арестович также заявил, что в Беларусь продолжается передислокация российских войск. Также идет частичная скрытая мобилизация в самой Республике Беларусь, но берут людей с невоенными специальностями.

"До настоящей, реальных угроз с Республики Беларусь далековато", — сказал советник ОП.

Ранее Фокус сообщал, что жители Харьковщины рассказали о пытках со стороны российских солдат. Местные жители рассказали журналистам, что людей пытали электрошоком, резали гениталии, угрожали смертью и насиловали.

Еще напомним, что журналисты рассказали, как Украина импровизирует в условиях нехватки ПВО. По словам украинских военных, ВСУ не хватает систем ПВО для того, чтобы защитить все территории Украины. Поэтому комплексы все время нужно перевозить.

Также сообщалось, что Кулеба поговорил с премьером Израиля Яиром Лапидом. По словам главы МИД Украины, он рассказал Лапиду о тех разрушениях и страданиях, которые были вызваны иранскими дронами-камикадзе.