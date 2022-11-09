Захватывали Мариуполь и Северодонецк: пятеро боевиков приговорены к 10 и 13 годам, — СБУ

Один из злоумышленников был задержан после того, как ВСУ подбили вражескую БМП, в которой тот находится в районе Марьинки Донецкой области. Других взяли в плен во время боестолкновений в районе Белогоровки Луганской области.

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Вынесены судебные приговоры пяти боевикам из так называемых "Л/ДНР", которые участвовали в захвате Мариуполя, Северодонецка и ряда других населенных пунктов Приазовья. Подсудимые приговорены тюремным срокам от 10 до 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно информации ведомства, четверо подсудимых, которых суд признал причастными к захвату Северодонецка, согласно вынесенному приговору, должны провести за решеткой 13 лет.

ВСУ взяли их в плен во время боестолкновений в районе поселка Белогоровка Луганской области.

Следствие пришло к выводу, что задержанные местные жители еще до начала интенсивной фазы войны с РФ, стали участниками так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР", которая была в составе 2-го армейского корпуса РФ.

Они активно участвовали в боевых действиях в Луганской области.

В ходе судебных разбирательств была установлена вина подозреваемых в государственной измене, участии в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях.

Еще один подсудимый, который был в рядах т.н. "105-го стрелкового полка ДНР" 1-го армейского корпуса РФ, приговорен 10 годам. В составе оккупационной группировки он участвовал в захвате Мариуполя и ряда других населенные пунктов.

Его задержали после того, как ВСУ подбили вражескую БМП, в которой он находится в районе Марьинки Донецкой области, куда было переброшено его подразделение. Мужчину признали виновным по трем статьям УК.

Напомним, что СБУ сообщила о задержании агентов РФ, готовивших убийства командиров ССО. По данным силовиков, задержанные планировали диверсии со взрывчаткой в Сумской области.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ и БЭБ проводят обыски на Кременчугском НПЗ. Представители спецслужбы допускают, что руководство завода "Укртатнафты" уклонилось от уплаты 700 млн гривен налогов.