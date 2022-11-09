Захоплювали Маріуполь та Сєвєродонецьк: п'ятеро бойовиків засуджені до 10 та 13 років, — СБУ

Одного зі зловмисників затримали після того, як ЗСУ підбили ворожу БМП, в якій той знаходився в районі Мар'їнки Донецької області. Інших взяли в полон під час зіткнень у районі Білогорівки Луганської області.

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Винесено судові вироки п'ятьом бойовикам з так званих "Л/ДНР", які брали участь у захопленні Маріуполя, Сєвєродонецька та інших населених пунктів Приазов'я. Підсудних засуджено до тюремних строків від 10 до 13 років. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією відомства, четверо підсудних, яких суд визнав причетними до захоплення Сєвєродонецька, згідно з винесеним вироком, мають провести за ґратами 13 років.

ЗСУ взяли їх у полон під час бойових зіткнень у районі селища Білогорівка Луганської області.

Слідство дійшло висновку, що затримані місцеві жителі ще до початку інтенсивної фази війни з РФ стали учасниками так званої "4-ї окремої мотострілецької бригади ЛНР", яка була у складі 2-го армійського корпусу РФ.

Вони брали активну участь у бойових діях у Луганській області.

Під час судових розглядів встановлено провину підозрюваних у державній зраді, участь у терористичній організації та незаконні збройні формування.

Ще один підсудний, який був у лавах так званих "105-го стрілецького полку ДНР" 1-го армійського корпусу РФ засуджений на 10 років позбавлення волі. У складі окупаційного угруповання він брав участь у захопленні Маріуполя та низки інших населених пунктів.

Його затримали після того, як ЗСУ підбили ворожу БМП, в якій він знаходиться в районі Мар'їнки Донецької області, куди перекинули його підрозділ. Чоловіка визнали винним за трьома статтями КК.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про затримання агентів РФ, які готували вбивства командирів ССО. За даними силовиків, затримані планували диверсії з вибухівкою на Сумщині.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ та БЕБ проводять обшуки на Кременчуцькому НПЗ. Представники спецслужби припускають, що керівництво заводу "Укртатнафти" ухилилося від сплати 700 млн гривень податків.