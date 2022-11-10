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Военный Фокус

Самая боеспособная и защищенная в своем классе: в Китае показали БМП VN20 (фото)

китайские бмп
БМП VN20

БМП, помимо классической брони, оснастили динамической защитой и антикумулятивной решеткой. Также на нее можно установить 100-мм орудие.

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В Китае представили новую БМП VN20 назвав ее самой защищенной и вооруженной машиной в своей категории. Об этом сообщает Army Recognition.

Китайская оборонная компания NORICO представила БМП VN20, которая базируется на шасси основного боевого танка VT4. Это шасси характеризуется усиленным бронированием спереди и по бокам корпуса. Двигатель расположен в передней части машины, благодаря этом в задней части может размещаться до 6 пехотинцев. Для более удобного десантирования сзади установили гидравлический пандус.

китайская бмп vn 20 Fullscreen
VN20 со 100-мм орудием

В качестве вооружения VN20 может выступать 30-мм автоматическая пушка с дистанционным управлением, 100-мм орудие или 30-мм пушка, но с обычным управлением оператором. В задней части корпуса также предусматривается место для двух 7,62 мм пулеметов.

самая бронированная бмп Fullscreen
Борт VN20

Основной особенностью БМП является ее бронирование. По бокам корпуса на БМП установили три элемента защиты — обычная броня, динамическая защита и антикумулятивная решетка. В нижней части корпуса поставили дополнительные бронепластины. Башня VN20 защищена по стандарту Level 6 STANAG 4569 — защита от 30-мм бронебойного снаряда на дальности до 500 метров.

Напомним, в Китае показали модернизированный танк VT4, который получил систему активной защиты и более мощную башню.

Также на выставке представили робота-собаку с автоматическим пулеметом.