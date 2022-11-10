Самая боеспособная и защищенная в своем классе: в Китае показали БМП VN20 (фото)
БМП, помимо классической брони, оснастили динамической защитой и антикумулятивной решеткой. Также на нее можно установить 100-мм орудие.
В Китае представили новую БМП VN20 назвав ее самой защищенной и вооруженной машиной в своей категории. Об этом сообщает Army Recognition.
Китайская оборонная компания NORICO представила БМП VN20, которая базируется на шасси основного боевого танка VT4. Это шасси характеризуется усиленным бронированием спереди и по бокам корпуса. Двигатель расположен в передней части машины, благодаря этом в задней части может размещаться до 6 пехотинцев. Для более удобного десантирования сзади установили гидравлический пандус.
В качестве вооружения VN20 может выступать 30-мм автоматическая пушка с дистанционным управлением, 100-мм орудие или 30-мм пушка, но с обычным управлением оператором. В задней части корпуса также предусматривается место для двух 7,62 мм пулеметов.
Основной особенностью БМП является ее бронирование. По бокам корпуса на БМП установили три элемента защиты — обычная броня, динамическая защита и антикумулятивная решетка. В нижней части корпуса поставили дополнительные бронепластины. Башня VN20 защищена по стандарту Level 6 STANAG 4569 — защита от 30-мм бронебойного снаряда на дальности до 500 метров.
Напомним, в Китае показали модернизированный танк VT4, который получил систему активной защиты и более мощную башню.
Также на выставке представили робота-собаку с автоматическим пулеметом.