Самая боеспособная и защищенная в своем классе: в Китае показали БМП VN20 (фото)

БМП, помимо классической брони, оснастили динамической защитой и антикумулятивной решеткой. Также на нее можно установить 100-мм орудие.

Related video

В Китае представили новую БМП VN20 назвав ее самой защищенной и вооруженной машиной в своей категории. Об этом сообщает Army Recognition.

Китайская оборонная компания NORICO представила БМП VN20, которая базируется на шасси основного боевого танка VT4. Это шасси характеризуется усиленным бронированием спереди и по бокам корпуса. Двигатель расположен в передней части машины, благодаря этом в задней части может размещаться до 6 пехотинцев. Для более удобного десантирования сзади установили гидравлический пандус.

[ + – ] VN20 со 100-мм орудием

В качестве вооружения VN20 может выступать 30-мм автоматическая пушка с дистанционным управлением, 100-мм орудие или 30-мм пушка, но с обычным управлением оператором. В задней части корпуса также предусматривается место для двух 7,62 мм пулеметов.

[ + – ] Борт VN20

Основной особенностью БМП является ее бронирование. По бокам корпуса на БМП установили три элемента защиты — обычная броня, динамическая защита и антикумулятивная решетка. В нижней части корпуса поставили дополнительные бронепластины. Башня VN20 защищена по стандарту Level 6 STANAG 4569 — защита от 30-мм бронебойного снаряда на дальности до 500 метров.

Напомним, в Китае показали модернизированный танк VT4, который получил систему активной защиты и более мощную башню.

Также на выставке представили робота-собаку с автоматическим пулеметом.