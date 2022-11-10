Найбоєздатніша та найзахищеніша у своєму класі: у Китаї показали БМП VN20 (фото)

БМП, крім класичної броні, оснастили динамічним захистом і антикумулятивними ґратами. Також на неї можна встановити 100-мм зброю.

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У Китаї представили нову БМП VN20 назвавши її найзахищенішою та найозброєнішою машиною у своїй категорії. Про це повідомляє Army Recognition.

Китайська оборонна компанія NORICO представила БМП VN20, що базується на шасі основного бойового танка VT4. Це шасі характеризується посиленим бронюванням спереду та з боків корпусу. Двигун розташований у передній частині машини, завдяки цьому в задній частині може розміщуватись до 6 піхотинців. Для зручнішого десантування ззаду встановили гідравлічний пандус.

[ + – ] VN20 зі 100-мм знаряддям

Як озброєння VN20 може виступати 30-мм автоматична гармата з дистанційним керуванням, 100-мм гармата або 30-мм гармата, але зі звичайним керуванням оператором. У задній частині корпусу також передбачається місце для двох кулеметів 7,62 мм.

[ + – ] Борт VN20

Основною особливістю БМП є її бронювання. З боків корпусу на БМП встановили три елементи захисту — звичайна броня, динамічний захист і антикумулятивні ґрати. У нижній частині корпусу поставили додаткові бронепластини. Вежа VN20 захищена за стандартом Level 6 STANAG 4569 — захист від 30-мм бронебійного снаряда на дальності до 500 метрів.

Нагадаємо, у Китаї показали модернізований танк VT4, який отримав систему активного захисту й потужнішу вежу.

Також на виставці представили робота-собаку з автоматичним кулеметом.