"Приветствие дивизии Ваффен-СС": в Беларуси признали лозунг "Жыве Беларусь" нацистским

В МВД считают, что приветствие является символом 13-го Белорусского полицейского батальона в Ваффен-СС. Теперь за его публичную демонстрацию можно получить до 4 лет тюрьмы.

Related video

Министерство внутренних дел Беларуси признало слоган "Жыве Беларусь" нацистским. Об этом сообщает "Настоящее время".

В законе "О недопущении реабилитации нацизма" под 4 пунктом добавили приветствие "Жыве Беларусь" и ответ "Жыве" нацистским. Заявляется, что лозунг использовался в Ваффен-СС.

"Коллаборационистское приветствие является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС (русская №2, она же – белорусская №1) наравне с нацистским партийным приветствием "Хайль Гитлер" и представляет сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание "Жыве Беларусь" и отзыв "Жыве", – указано в законе.

Раньше в списке запрещенных символов и атрибуте было 10 пунктов, теперь их там 52. По белорусскому законодательству за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики предусмотрено до 4 лет лишения свободы. Также к запрещенной символике отнесли эмблему "Черное солнце" Schwarze Sonne и эмблемы всех дивизии нацисткой Германии.

Напомним, экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что в Беларуси будет восстание против режима Лукашенко.

Ранее в Беларуси признали экстремистскими спикеры в Telegram с карикатурами на Лукашенко.