"Привітання дивізії Ваффен-СС": у Білорусі визнали гасло "Живе Білорусь" нацистським

У МВС вважають, що вітання є символом 13-го Білоруського поліцейського батальйону у Ваффен-СС. Наразі за його публічну демонстрацію можна отримати до 4 років в'язниці.

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Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало слоган "Живе Білорусь" нацистським. Про це повідомляє "Сьогодні".

У законі "Про недопущення реабілітації нацизму" під 4 пунктом додали вітання "Живе Білорусь" і відповідь "Живе" нацистським. Заявляється, що гасло використовувалося у Ваффен-СС.

"Колобораціоністське вітання є символом 13-го Білоруського поліцейського батальйону при СД і 30-ї гренадерської (піхотної) дивізії Ваффен-СС (російська №2, вона ж — білоруська №1) нарівні з нацистським партійним вітанням "Хайль Гітлер" і має вигляд вигуку "Живе Білорусь" і відгуку "Живе" в супроводі підняттям правої руки з розпрямленою долонею", — зазначено в законі.

Раніше в списку заборонених символів і атрибутів було 10 пунктів, тепер їх там 52. За білоруським законодавством, за пропаганду й публічну демонстрацію нацистської символіки передбачено до 4 років позбавлення волі. Також до забороненої символіки віднесли емблему "Чорне сонце" Schwarze Sonne й емблеми всіх дивізії нацистської Німеччини.

Нагадаємо, екскомандувач силами США в Європі Бен Годжес заявив, що в Білорусі буде повстання проти режиму Лукашенка.

Раніше в Білорусі визнали екстремістськими стикери в Telegram із карикатурами на Лукашенка.