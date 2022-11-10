Россия могла отложить испытания ядерной торпеды "Посейдон" из-за технических проблем, — СМИ

Американский чиновники подчеркивают, что у россиян остается немного времени для проведения испытаний в Арктике, так как море скоро покроется льдом.

Related video

Российские военные корабли могут готовиться к испытанию новой торпеды с ядерной силовой установкой, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, в последние недели среди кораблей, принимавших участие в подготовке испытаний, была замечена модифицированная подводная лодка "Белгород", способная запускать беспилотные подводные аппараты, в том числе торпеду "Посейдон".

На прошлой неделе американцы установили, что эти суда покидают полигон в Арктике и возвращаются в порт, так и не проведя испытания. В США считают, что тесты сорвались из-за технических проблем.

"Это можно рассматривать как часть более широкой картины и недавней военной практики России, отправляющей плохо обученные и недостаточно оснащенные войска в Украину, — сказал чиновник. — Военная промышленность России переживает непростые времена. Мы видим, что санкции Запада в отношении высокотехнологичной военной продукции дают эффект и должны продолжаться".

В США предполагают, что РФ может попытаться снова испытать торпеду, однако у россиян остается немного времени для этого, так как море скоро начнет покрываться льдом.

Что такое торпеда "Посейдон"?

[ + – ] Торпеду "Посейдон" российская пропаганда называет оружием, которое может смыть США в океан

Торпеда "Посейдон" представляет собой беспилотный подводный аппарат с ядерной силовой установкой, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы.

Благодаря такой энергетической установке торпеда имеет очень большой запас хода, позволяющий достигнуть побережья любого материка.

В США не верят, что испытания россиян могут предполагать ядерный взрыв. Их больше беспокоит, что во время теста может выйти из строя ядерная силовая установка, что потенциально угрожает выбросом радиации.

Напомним, подлодка К-329 "Белгород" разрабатывалась в РФ на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами и поступила на вооружение ВМФ России 8 июля 2022.

3 октября La Repubblica написала о том, что в Арктику на испытания сверхмощной торпеды "Посейдон" вышла подводная лодка. Эту информацию издание распространило со ссылкой на источники в НАТО. Однако украинский военный эксперт Олег Жданов, также ссылаясь на данные НАТО, заверил, что эта публикация является "уткой", так как лодка стоит на месте. В СНБО Украины в ответ на появление публикации заметили, что СМИ могут играть на руку Кремлю: таким образом Москва усиливает информационный терроризм.